Iliad ha due offerte pronte: ci sono 150 e 200 GIGA con dei regali

Tutti sanno quanto Iliad abbia dominato negli ultimi anni grazie alle sue promozioni mobili. Le gesta di questo operatore sono note a tutti, fin dal 2018, anno in cui è arrivato ufficialmente in Italia con mire espansionistiche che si sono poi concretizzate in poco tempo.

Ad oggi parliamo di Iliad come il gestore che detiene più di 10 milioni di utenti, peraltro con il 98% del totale che si reputa soddisfatto del servizio. Effettivamente sarebbe difficile dire il contrario, in quanto questo gestore concede sempre offerte piene di contenuti e con una copertura di rete davvero estesa in tutto il territorio. Oltre a questo poi i prezzi sono bassissimi e restano per sempre tali, senza rimodulazioni che possano infierire improvvisamente. Per quanto riguarda poi la rete 5G, viene spesso offerta gratuitamente senza costi aggiuntivi, soluzione che ha reso Iliad ancora più famoso.

Sono due le grandi offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale del gestore, entrambe piene di giga ed altri contenuti.

Iliad propone due offerte stratosferiche: ecco le Flash 150 e 200 con un regalo

La prima delle due offerte, che in realtà per ordine cronologico è la Flash 200, include al suo interno minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 200 giga in 5G a 9,99 € al mese per sempre. La seconda offerta, appena lanciata e che scadrà il 4 aprile alle 17, è la Flash 150, con tutto senza limiti e 150 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre.

C’è un’altra differenza effettiva tra le due promozioni mobili, ovvero la presenza del 5G in quella più costosa. Questo non comporta alcun costo aggiuntivo per chi la sottoscrive ma bisogna ricordare di avere uno smartphone che possa sostenere tale standard di rete. Oltre a questo, chi sottoscrive un’offerta da 9,99 €, potrà optare anche per il grande sconto sulla rete in fibra ottica che Iliad riserva all’ambiente domestico. Da ricordare anche che l’offerta da 150 giga scade il prossimo 4 aprile alle ore 17:00.