Recentemente il mercato degli smart ring sta evolvendo in modo rapido e consistente. Sono sempre di più le aziende che decidono di investire su questo tipo di dispositivo che presenta una domanda crescente tra il pubblico mondiale. Non fa eccezione Zepp che ha annunciato da poco l’arrivo del suo Amazfit Helio Ring. Il dispositivo si presenta come una delle proposte più attese per il settore degli anelli smart e finalmente sono state rilasciate le prime informazioni ufficiali.

Arrive l’Amazfit Helio Ring: ecco cosa sappiamo

Il dispositivo è stato presentato in anteprima durante lo scorso CES. Sin da quel momento l’Amazfit Helio Ring ha attirato l’attenzione del pubblico per una serie di interessanti caratteristiche distintive. Elementi che lo pongono in competizione diretta con tutti gli altri smart ring al momento consolidati sul mercato.

Il dispositivo è realizzato in lega di titanio e il suo design garantisce agli utenti comfort e sicurezza sia durante il suo uso quotidiano che durante quello notturno. L’Amazfit Helio Ring è dotato di sensori avanzati che sono in grado di monitorare importanti parametri vitali. Tra questi troviamo il monitoraggio del sonno ed anche quello della frequenza cardiaca.

Zepp ha dichiarato che il suo nuovo anello smart funziona in modo ottimale se abbinato con uno smartwatch Amazfit. L’interazione tra questi due dispositivi è facilitata da un’applicazione dedicata che permette ai dati rilevati dall’Helio Ring di relazionarsi in modo diretto con quelli registrati con lo smartwatch.

L’azienda ha finalmente annunciato quale sarà la data di uscita prevista dell’Amazfit Helio Ring. Il suo rilascio, al momento, è previsto per il 15 maggio e per un primo momento sarà riservato solo agli USA. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, invece, questo è stato fissato a 300 dollari. È però possibile acquistare il dispositivo von uno sconto del 50% se si decide di acquistare l’anello in bundle con gli smartwatch Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Cheetah Pro. Inizialmente l’Helio Ring sarà disponibile solo in una limitata gamma di misure, ma l’azienda ha confermato che gradualmente verranno introdotte nuove taglie così da poter soddisfare un pubblico sempre più ampio.