Apple sta per rilasciare una nuova ed interessante funzione per i suoi iPhone grazie alla quale gli utenti potranno sempre conoscere la posizione del proprio smartphone anche quando questo si trova in assistenza. Si chiama “Rapair State” (Stato di riparazione) e permette di tenere attivo “Dov’è” in qualsiasi circostanza, anche in riparazione.

Infatti, fino a questo momento, se l’iPhone necessita di assistenza è necessario disattivare la funzione dalle impostazioni del dispositivo. Una volta disattivata “Dov’è” non sarà però più possibile tracciare il proprio smartphone una volta che viene inviato in assistenza. Inoltre, non sarà possibile bloccarlo in caso di furto.

La nuova funzione per la posizione dell’iPhone in assistenza

L’opzione “Repair state” consente di confermare tramite il proprio ID Apple e la password che si sta per inviare il proprio iPhone per una riparazione. In questo modo, anche i tecnici Apple possono confermare che non si tratta di uno smartphone rubato e possono procedere con la riparazione senza dover disattivare la Protezione dell’iPhone e Dov’è.

Il nuovo aggiornamento iOS 17.5 fornirà agli utenti anche la possibilità di attivare la Protezione per i dispositivi rubati. Questa particolare funzione limita l’accesso alle informazioni private se qualcuno si appropria del proprio smartphone. Precedentemente questo sistema includeva un ritardo di sicurezza. Infatti, determinate azioni come la modifica dell’ID Apple, la disattivazione di Dov’è o la modifica delle password potrebbero richiedere anche un’ora per eseguire una seconda autenticazione con Touch ID o Face ID. Per questo motivo alcuni utenti che non ne erano a conoscenza sono stati costretti ad aspettare anche un’ora all’Apple Store prima di avere la possibilità di disabilitare Dov’è. Con l’arrivo di iOS 17.5 sembra che questa situazione verrà risolta.

La funzione è apparsa nella beta di iOS 17.5. Per poterla abilitare bisogna recarsi nell’app Dov’è e cliccare su “Rimuovi questo dispositivo”. A questo punto apparirà sullo schermo l’avviso che l’iPhone non può essere rimosso e il sistema ci chiede se deve preparare il dispositivo perla riparazione. Cliccando su “Continua” sarà possibile attivare lo stato di riparazione. Ora sarà visibile una nuova scheda che segnala che l’iPhone è pronto per andare in assistenza e che rimane completamente funzionante.

Al momento però una volta attivata questa opzione non sarà possibile rimuovere lo smartphone dallo Stato di riparazione. Non è chiaro se questo accade perché Apple non ha ancora inserito in beta l’apposita opzione o perché solo i tecnici abilitati potranno confermare che la riparazione è completa ed è possibile rimuovere l’iPhone da questa modalità. Dunque per il momento è consigliabile attendere prima di procedere.