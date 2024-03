Android, il Play Store porta titoli a pagamento GRATIS: l'elenco

Anche questa giornata è piena di novità per gli utenti Android e non si tratta di un aggiornamento software. Il Play Store di Google viene fuori con dei titoli a pagamento da poter scaricare gratis al suo interno, tra giochi ed applicazioni di livello. L’iniziativa durerà presumibilmente solo per qualche giorno, per cui è necessario fare quanto prima possibile.

La festa riguarda dunque gli utenti Android, che potranno scegliere all’interno della lista sottostante quale gioco o quale applicazione portare a casa gratis invece che a pagamento.

Android: ecco quali sono i migliori titoli da scaricare oggi dal Play Store direttamente gratis

Ricordiamo agli utenti che bisogna necessariamente disporre di un account di Google per poter effettuare i download, altrimenti non sarà possibile. Avere un account Google significa anche avere memoria di tutto quello che si scarica e proprio su questo c’è un consiglio. Scaricate tutto ciò che trovate nella lista, anche se ci sono dei titoli che a primo impatto non vi interessano. Magari potrebbero interessarvi in futuro, quando non saranno più gratuiti. Scaricandoli oggi però e cancellandoli subito dopo, vi assicurerete di scaricarli gratis anche in un futuro eventuale dove potrebbero servirvi, siccome il vostro account Google ha memoria del download effettuato gratis tempo addietro.

Ora è tempo di procedere: ecco l’elenco completo che raffigura tutti i titoli che oggi sono disponibili per la piattaforma Android in maniera gratuita invece che a pagamento.

Chiaramente l’iniziativa non durerà per sempre, per cui fare presto potrebbe essere un’ottima soluzione per evitare di restare con un pugno di mosche. Secondo quanto riportato molti utenti stanno già provvedendo al download, proprio per evitare che la promozione finisca, ecco dunque tutti i link diretti in basso: