Per chi è alla ricerca di un’offerta mobile a basso costo ma di buona qualità, ora è arrivata una nuova interessante proposta da parte dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Quest’ultimo ha infatti da poco reso disponibile una nuova offerta mobile super conveniente e che ora include anche la navigazione sulle nuove reti 5G. Stiamo parlando della nuova offerta Spusu 5G 150. Vediamo qui di seguito tutto ciò che offre.

L’operatore virtuale Spusu rende disponibile la nuova offerta Spusu 5G 150

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla nuova offerta mobile denominata Spusu 5G 150. Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Si tratta di una novità in questo campo. Spusu è infatti il primo operatore telefonico virtuale a far accedere i suoi utenti alla connettività 5G. Con questa offerta, gli utenti avranno accesso anche a 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. Questa offerta è estremamente conveniente dato che, nonostante ciò che offre, ha un costo di appena 7,98 euro al mese.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Spusu, l’offerta Spusu 5G 150 rimarrà a disposizione degli utenti per tutto il mese di marzo 2024. Tuttavia, come spesso accade, è probabile che l’operatore decida di prolungare la sua disponibilità. Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo comunque che sul sito ufficiale di Spusu sono disponibili tante altre offerte di rete mobile. Tra queste, c’è Spusu 150 che include fino a 150 GB in 4G ad un costo di 5,98 euro al mese. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.