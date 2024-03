Lo scorso mese, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile a basso costo e con tanti giga per navigare. Si tratta dell’offerta mobile denominata Spusu 150. Quest’offerta è stata particolarmente apprezzata e, per questo motivo, l’operatore ha deciso di prorogarla. L’operatore ha inoltre prorogato anche il resto del suo catalogo di offerte mobile.

Spusu 150, l’operatore virtuale proroga la sua super offerta mobile a basso costo

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare la sua super offerta mobile a basso costo, ovvero Spusu 150. Quest’ultima sarebbe infatti dovuta non essere più disponibile, ma ora gli utenti la potranno ancora attivare. Come già accennato in apertura, l’operatore ha inoltre deciso di prorogare per un altro mese anche tutte le sue altre offerte di rete mobile.

In particolare, l’offerta mobile Spusu 150 è davvero super e soprattutto a basso costo. Gli utenti che la attiveranno, dovranno infatti sostenere un costo di appena 5,98 euro al mese. A fronte di questo costo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri.

Spusu 150 non è l’unico offerta mobile degna di nota di Spusu. L’operatore sta infatti continuando a proporre anche altre offerte molto convenienti. Una di queste è l’offerta mobile denominata Spusu 200. Come suggerisce il nome, in questo caso gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare. L’offerta include poi sempre fino a 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta, però, è di 9,98 euro al mese.

Rimangono poi disponibili altre offerte mobile, tra cui anche Spusu 10 che ha un costo di 4,98 euro al mese. In questo caso, i giga a disposizione per navigare saranno pari a 10 GB.