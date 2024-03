Vodafone sfida TIM, queste sono le 4 OFFERTE fino a 200 GB

Vodafone sta dando seguito a quanto visto alla fine dello scorso anno siccome le sue offerte sono state rinnovate ancora una volta. Ma cosa offre di solito Vodafone all’interno delle sue offerte mobili? Questa domanda che sembra retorica in realtà è perfetta per precisare ogni aspetto. Il colosso mette a disposizione degli utenti in entrata tantissime opportunità, tra le quali una grande abbondanza di contenuti e adesso anche prezzi vantaggiosi. Quello di cui tutti sono orgogliosi quando scelgono un gestore del genere è però la copertura di rete.

Effettivamente il provider dispone della rete 4G e 5G più ramificata in tutta Europa, oltre che la più potente. Proprio per questo motivo più utenti hanno deciso di abbandonare i loro gestori con cui non si trovano bene per tornare indietro o per arrivare per la prima volta a far parte del mondo Vodafone.

Vodafone propone le sue nuove offerte e sfida TIM in una duello all’ultimo sangue

La prima offerta, quella che ogni mese costa solo 7,99 €, consente a tutti gli utenti di poter beneficiare di minuti senza limiti e messaggi senza limiti verso tutti. La rete Internet è fondamentale siccome questa soluzione permette di avere 100 giga in 4G. Consente ancora di più la seconda offerta, quella che con 9,99 € al mese offre minuti e messaggi illimitati e 150 giga in 4G. Tali soluzioni sono disponibili però solo per alcuni utenti, quelli che fanno parte di determinati gestori.

Oltre alla sfida con TIM, di cui stiamo per vedere le offerte, c’è anche quella con i gestori virtuali e con Iliad. Le due Silver di Vodafone sono infatti indirizzate esclusivamente a chi proviene da quest’ultimo provider e dai virtuali.

L’altro vantaggio sta nel sottoscrivere un servizio per avere qualche contenuto in più. Chi sbarca in Vodafone può infatti scegliere il servizio di ricarica automatica SmartPay aggiungendo dunque 50 giga ogni mese alla sua offerta. Al momento le promozioni mobili sono ancora disponibili con i soliti prezzi.