Samsung Galaxy S23 è la penultima generazione di uno degli smartphone più venduti degli ultimi anni, rappresentando a tutti gli effetti la soluzione ideale su cui oggi gli utenti devono fare affidamento, nell’ottica comunque di riuscire a spendere relativamente poco, avendo in cambio ottime prestazioni.

Le specifiche tecniche restano sostanzialmente sempre le stesse, parliamo infatti di uno smartphone dotato di display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici di diagonale, con processore Qualcomm Snapdragon di penultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, per passare infine alla batteria da 3900mAh, forse il lato più negativo dello smartphone stesso.

Samsung Galaxy S23: le offerte che nessuno si aspettava

Prezzo assolutamente inaspettato per l’acquisto di Samsung Galaxy S23, smartphone assolutamente capace di far sognare ad occhi aperti gli utenti, soprattutto con la cifra di acquisto attuale. Il modello 8/256GB, infatti, avrebbe un prezzo consigliato su Amazon di 1039 euro, che risulta essere ridotto del 30%, per arrivare ad una spesa di soli 729 euro, forse una delle più basse di sempre. L’acquisto è completabile al seguente link.

Come molti di voi sapranno, da tempo Samsung ha rimosso il caricatore dall’interno delle proprie confezioni (scelta condivisa da Apple), fortunatamente in nostro aiuto accorre Amazon con i suoi kit speciali, come in questo caso, con il quale riuscire così ad avere accesso anche al caricatore senza dover investire cifre superiori rispetto a quanto indicato.

Oltra a questo, per un periodo temporalmente limitato, le Buds2 Pro sono in omaggio, nel momento in cui andrete ad aggiungere al carrello il prodotto, in automatico verranno aggiunte a loro volta, in modo così da poterne fruire senza dover investire alcunché come cifra aggiuntiva. La spedizione, come era lecito immaginarsi, viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi relativamente brevi.