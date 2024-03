Logitech è a conti fatti uno dei migliori produttori di accessori per smartphone e PC, sia per quanto riguarda il gaming, che l’utilizzo lavorativo, per questo motivo apprendiamo sempre con largo piacere la possibilità di mettere le mani su sconti speciali applicati direttamente su dispositivi appartenenti allo stesso brand.

Il modello in vendita in questi giorni a prezzi scontati è Logitech G G435 Lightspeed, sono cuffie wireless, quindi senza fili con la batteria integrata dall’autonomia di circa 18 ore di utilizzo continuativo, pensate principalmente per il gaming, anche se nessuno vi vieta di utilizzarle liberamente per altri scopi. La connettività si affida direttamente al bluetooth di ultima generazione, così da riuscire a renderle il più versatile possibile, oltre che compatibili con la maggior parte dei dispositivi in commercio (tra cui PC, PS4, PS5, smartphone e similari).

Nuova serie di offerte Amazon disponibile sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono anche i codici sconto gratis in esclusiva.

Cuffie Logitech: la promozione migliore del momento

Le cuffie nascono per soddisfare le richieste degli utenti non interessati a prodotti particolarmente costosi, di conseguenza sono disponibili a prezzi di base non eccessivamente elevati. La spesa da sostenere inizialmente corrisponde per l’esattezza a soli 87,99 euro, tale cifra viene ridotta del 38% da Amazon, così da riuscire ad accaparrarsene con un investimento finale di soli 54,99 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

Il design delle cuffie è estremamente ergonomico, dovete pensare infatti che hanno un peso di soli 165 grammi, in tal modo possono facilmente essere utilizzate da tutti i consumatori anche per un lungo periodo. E’ presente un microfono ad archetto, utilissimo per riuscire a comunicare senza problemi con gli altri utenti, mentre il suono viene definito dalla stessa Logitech immersivo, grazie alla presenza di un driver da 40 millimetri, perfettamente compatibile con Dolby Atmos e Windows Sonic, tutto per cercare di offrire e fornire un suono surround.