Gli smartphone, dato l’avanzamento tecnologico degli ultimi anni, stanno diventando sempre più dei computer portatili, per questo motivo esistono accessori, o meglio definiti gadget, che ne estendono al massimo l’usabilità quotidiana.

Su Amazon risulta essere acquistabile dal pubblico un lettore di schede con connettore USB-C, in altre parole si tratta di un piccolissimo prodotto da collegare fisicamente alla porta del vostro smartphone, così da poterne estendere al massimo le funzionalità (appunto viene definito 6-in-1).

Gadget assurdo per smartphone: ecco quanto costa

Il gadget è in promozione su Amazon ad un prezzo complessivamente accessibile per praticamente tutti i consumatori, poiché oggi può essere facilmente vostro a soli 4,99 euro, una cifra ridicola che vi porterà a poterlo acquistare senza particolari problemi, o pensieri, direttamente al seguente link.

Come vi abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, il prodotto viene definito 6in1, questo perché sulla sua superficie si trovano 6 connettori differenti. Da un lato abbiamo slot per microSD e SD, da utilizzare ad esempio per una memoria esterna, dall’altro la classica USB-A, utilissimo per un hard disk esterno o anche la chiavetta USB, per poi arrivare da una parte al card reader USB/OTG, e USB-C classico.

Come avete potuto capire, il prodotto è interessante proprio perché permette l’interconnessione tra device che altrimenti avrebbero davvero pochissimo in comune tra di loro, potendo ad esempio accedere dallo smartphone ad una microSD (non integrata nello stesso ovviamente), oppure ad un hard disk esterno.

Tutto questo è disponibile in dimensioni estremamente ridotte, poiché a conti fatti raggiunge solamente 7,5 x 2,7 x 1 centimetri, può stare tranquillamente nel palmo di una mano o nella tasca dei pantaloni, anzi rischiereste di perderlo se non farete la giusta attenzione. L’unico colore attualmente disponibile è il nero.