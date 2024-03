Soundbar a 45€: il PAZZO sconto disponibile su Amazon

Soundbar di qualità al giusto prezzo, questo è ciò che vi attende direttamente su Amazon, avete poco tempo per approfittarne.

Le soundbar sono accessori a dir poco fondamentali per tutti gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione con la quale riuscire a godere di buona musica, o riproduzione sonora in generale, in alcuni casi senza dover necessariamente investire cifre troppo elevate.

Il modello di cui vi parliamo oggi è la Creative Stage Air V2, pensata principalmente per i PC, data la connessione USB-A, ma capace comunque di garantire l’accesso anche a riproduttori musicali di vario genere, data la presenza della connettività bluetooth 5.3, in questo modo si può facilmente trasformare in un vero e proprio altoparlante bluetooth.

Soundbar Creative Stage Air: sconto con coupon su Amazon

La soundbar che tanto vi abbiamo descritto nell’articolo risulta essere acquistabile ad un prezzo davvero conveniente per la maggior parte dei consumatori, poiché oggi è disponibile a 49 euro di listino su Amazon, a cui è possibile aggiungere un coupon del 10%, da applicare direttamente in pagina, così da spendere solamente 45 euro per il suo acquisto. La trovate a questo link.

All’interno del prodotto è possibile trovare un doppio driver con radiatore passivo, in modo da raggiungere una buona potenza massima, ma anche comunque avere tra le mani un dispositivo che possa tranquillamente essere utilizzato senza la connessione fisica per la corrente, data la presenza di una batteria integrata. Tale peculiarità ne estende ancora di più l’usabilità, permettendone l’utilizzo in mobilità, con una autonomia complessiva che può raggiungere anche le 6 ore di utilizzo continuativo.

Al momento è disponibile solamente la colorazione nera, si tratta di una soundbar elegante nemmeno troppo ingombrante, poiché le sue dimensioni raggiungono 410 x 94 x 75 millimetri, adattandosi alla perfezione in qualsiasi ambiente, o semplicemente sotto il monitor, risultando così sufficientemente compatta.