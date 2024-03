In un’intervista recente condotta sul canale YouTube “No Priors: AI, Machine Learning, Tech, & Startups”, Mark Papermaster, il Chief Technology Officer di AMD, ha offerto una prospettiva intrigante riguardo al futuro dell’intelligenza artificiale (AI) nell’ambito dei dispositivi di gioco. A tal proposito, infatti, è stata accennata la possibilità che la possibile PS5 Pro possa fare uso dell’AI per l’upscaling grafico.

Papermaster ha evidenziato che il 2024 riveste un’importanza significativa per AMD. Proprio in quest’anno, infatti, l’azienda si sta focalizzando su una sempre maggiore integrazione dell’AI nei dispositivi di gioco per abilitare funzionalità avanzate di upscaling.

L’AI in arrivo su PS5 Pro

Nonostante non sia stata menzionata esplicitamente la PS5 Pro, tale dichiarazione ha scatenato speculazioni riguardo alla probabile adozione dell’upscaling basato sull’AI nella futura console di Sony. L’uscita della nuova piattaforma, infatti, è attesa proprio alla fine del 2024 secondo le voci di corridoio.

A tal proposito, è però essenziale sottolineare che al momento non esistono conferme ufficiali riguardo all’utilizzo dell’AI per l’upscaling nella PS5 Pro. Dunque, le parole di Papermaster devono essere interpretate come indizi piuttosto che come conferme ufficiali.

In precedenza, indiscrezioni provenienti da fonti interne ad AMD avevano suggerito l’impiego dell’AI per l’upscaling sulla PS5 Pro. In quei casi, si ipotizzava che questa funzione sarebbe stata gestita dalla GPU, poiché l’unità di elaborazione accelerata (APU) della nuova console non sarebbe stata dotata di un’unità di elaborazione neurale (NPU).

La PS5 Pro, che al momento non è stata ufficialmente annunciata da Sony, è al centro di numerosi rumor e indiscrezioni da diversi mesi. È interessante notare che alcune specifiche della presunta console “mid–gen” di Sony sembrano già essere note sia agli sviluppatori dei PlayStation Studios che a quelli appartenenti agli studi “second party“. Non è chiaro però quali informazioni siano già state condivise con i team di sviluppo.

Non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte di Sony o di AMD, sulla questione riguardante l’utilizzo dell’AI nella PS5 Pro. In attesa di queste, bisogna considerare l’argomento come una speculazione basata sui segnali e gli indizi forniti dalle varie interviste ed interventi pubblici.