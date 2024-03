Apple iPhone 15 è indubbiamente uno degli smartphone più richiesti ed apprezzati dal pubblico, più che altro per la sua grande capacità di permettere al consumatore di accedere rapidamente a prestazioni di alto livello, senza doversi preoccupare di tutto il resto.

E’ chiaro che, per accedere ad una simile soluzione, sia richiesto il pagamento di una quota leggermente superiore, resta il fatto che le specifiche tecniche del prodotto siano di altissima qualità. Parliamo di uno smartphone dal design innovativo, realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio, perfettamente a prova di schizzi e polvere, con una parte frontale realizzata in Ceramic Shield. Tutto a contornare il display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, molto più luminoso rispetto al passato.

Apple iPhone 15: un prezzo così basso non si era mai visto

Apple iPhone 15 non è mai costato così poco, uno dei migliori smartphone in circolazione viene proposto ad un prezzo estremamente conveniente, infatti il suo listino sarebbe di 979 euro, ma allo stesso tempo Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 16% sul suo valore finale, così da arrivare a dover investire una quota tutt’altro che elevata: soli 819 euro.

E’ indubbio che per avere la giusta qualità sia necessario pagare anche il corretto quantitativo di denaro, di conseguenza ci ritroviamo a dover investire cifre elevate nel momento in cui si volesse ad esempio acquistare un Apple iPhone 15. Il prodotto è caratterizzato da un comparto fotografico di tutto rispetto, con sensore principale da 48 megapixel, capace di scattare istantanee ad altissima risoluzione, passando poi per il teleobiettivo 2X, utile ad esempio per ottenere immagini di ottimo livello in ogni condizione di luce. Sotto il cofano spicca sicuramente il chip A16 Bionic, un potentissimo SoC che riuscirà a garantire prestazioni quasi inedite.