L’intelligenza artificiale è ormai al centro di qualsiasi progetto relativo alla tecnologia. È passato più di un anno dalla diffusione di ChatGPT, il modello di linguaggio progettato dall’organizzazione OpenAI che ha sancito l’espansione dell’IA nel mondo.

Da quel momento in poi non si è più smesso di parlare dell’intelligenza artificiale e dei suoi sviluppi, dividendo l’opinione pubblica, e anche gli esperti del settore, in due fazioni ben distinte.

Le principali controversie sono legate alla regolamentazione di queste tecnologie e soprattutto sulla possibilità che queste macchine riescano a superare l’intelligenza umana, causando dei veri e propri cambiamenti nell’assetto economico mondiale.

L’Unione Europea sta già delineando delle leggi per cercare di limitare i rischi e i danni dell’ intelligenza artificiale grazie all’AI Act.

Tutti questi aspetti sono stati al centro di alcune dichiarazione che Elon Musk, CEO di Tesla, Space X e il social X ha rilasciato alla conferenza Bosch Connected World.

Ecco le parole di Elon Musk sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale

Le parole di Elon Musk sull’IA sono state molto eloquenti e anche abbastanza preoccupanti.

Non è un mistero infatti che questo campo della tecnologia si stia sviluppando a una velocità davvero incredibile, più di qualsiasi altra applicazione scientifica.

Secondo il CEO di Tesla l’IA rimane “la più grande rivoluzione tecnologica che sia mai esistita”, ma questa velocità potrebbe avere delle forti ripercussioni sul mondo.

A causa di questo sviluppo così celere, la richiesta di chip e processori ha subito un’impennata mai vista prima, come confermato dall’aumento dei ricavi di Nvidia.

Musk afferma anche che l’IA ha necessariamente bisogno di essere regolamentata da parte dei Governi e fa anche una previsione piuttosto inquietante: secondo il suo parere, a causa dello sviluppo di questa tecnologia, nel 2025 l’energia potrebbe non essere sufficiente ad alimentare tutta la Terra, portando quindi alla ricerca di nuove soluzioni energetiche.