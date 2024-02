Come di consueto, ritorna l’appuntamento mensile per tutti gli appassionati al mondo del gaming. Il colosso giapponese Sony, infatti, aggiorna ogni mese il catalogo di videogiochi disponibili al download per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento di PlayStation Plus. In particolare, l’azienda ha da poco rivelato i titoli che saranno inclusi per gli abbonati per il prossimo mese di marzo 2024. Ecco qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus, il colosso giapponese Sony rivela i giochi inclusi a marzo 2024

Ogni mese, i vari big del settore del gaming aggiornano i propri cataloghi di videogiochi inclusi per i propri abbonati. Tra questi, come già detto, c’è il colosso giapponese Sony che delizia ogni mese gli utenti con tanti nuovi titoli gratuiti per tutti i suoi abbonati. Febbraio è oramai finito e l’azienda si è già preparata per il prossimo mese.

Come già detto in apertura, infatti, il colosso giapponese Sony ha da poco annunciato i videogiochi che saranno inclusi gratuitamente per tutti gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di marzo 2024. Nello specifico, per il prossimo mese gli utenti potranno usufruire di ben quattro nuovi videogiochi. Questi ultimi saranno disponibili al download senza costi aggiuntivi e saranno disponibili sia per la precedente console da gaming PS4 sia per la nuova console PS5.

I nomi dei videogiochi in questione sono EA Sports F1 23, SIFU, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: The Witch Queen. Tutti questi videogiochi, in particolare, saranno disponibili al download per tutti gli abbonati (compresi gli abbonati a PlayStation Plus Essential) a partire dalla giornata del 5 marzo 2024. Gli utenti avranno circa un mese di tempo per poterli scaricare. I videogiochi saranno infatti disponibili al download fino al prossimo 1 aprile 2024.

Insomma, anche per il prossimo mese il colosso Sony ha preparato tanti titoli di rilievo per tutti i suoi abbonati al servizio di PlayStation Plus.