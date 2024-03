Viviamo in un’epoca digitale in cui gli smartphone sono diventati un’estensione imprescindibile della nostra vita quotidiana.

Con questa crescente dipendenza, sorgono anche preoccupazioni riguardo alle possibili implicazioni per la nostra salute. In particolare per quanto riguarda l’emissione di radiazioni dai dispositivi mobili.

È in questo contesto che i valori SAR (Specific Absorption Rate) assumono una notevole importanza, poiché indicano la quantità di radiazioni che il corpo umano può assorbire durante l’uso di un cellulare.

La classifica degli smartphone con valori SAR elevati e bassi

Il Bundesamt für Strahlenschutz, l’ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni, di recente ha condotto uno studio approfondito per valutare i livelli di radiazione emessi da una vasta gamma di smartphone attualmente in commercio.

Questo studio ha permesso di stilare una classifica trasparente dei modelli con i valori SAR più alti e più bassi.

Tra i telefoni con i valori SAR più alti si collocano modelli come:

il Motorola Edge 30 Pro;

lo Xiaomi 13 Pro;

il OnePlus 11 Pro.

D’altro canto, la lista dei dispositivi con i valori SAR più bassi è guidata dal:

ZTE Blade V10 ;

; Il Samsung Galaxy Note 10+;

Il Samsung Galaxy Note 10.

È fondamentale sottolineare che i valori SAR sono determinati in condizioni da laboratorio e possono variare durante l’uso quotidiano del dispositivo.

Fattori come il design del telefono, la posizione del sensore di misurazione e le condizioni ambientali possono influenzare tali valori.

Ad ogni modo, nonostante non ci siano evidenze concrete di una correlazione tra l’uso degli smartphone e forme tumorali, è importante adottare un atteggiamento intelligente nei confronti dell’uso di tali dispositivi. Utilizzare le cuffie o il vivavoce può aiutare a mantenere il telefono a una distanza maggiore dal corpo. Mentre limitare il tempo di utilizzo generale può ridurre l’esposizione alle radiazioni.

È quindi consigliabile considerare non solo caratteristiche come il colore, il materiale o la fotocamera, ma anche il livello di radiazioni SAR prima di acquistare uno smartphone.