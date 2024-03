Samsung ha recentemente sfruttato le avanzate capacità fotografiche del suo ultimo modello di punta, l’S24 Ultra, in un progetto audace: l’invio di quattro di questi telefoni a una quota di circa 37 km per catturare immagini uniche dalla stratosfera. L’azienda condivide questa straordinaria esperienza, evidenziando la versatilità delle fotocamere di questo dispositivo, in particolare del tele periscopico da 5x, delle due camere principali e dell’ultra grandangolare.

Esplorando nuovi orizzonti

L’iniziativa coinvolgeva quattro chassis leggeri in fibra di carbonio, progettati per ospitare ciascun telefono S24 Ultra e un computer di bordo. Queste “navicelle” sono state sollevate a quota utilizzando palloni areostatici riempiti di idrogeno, partendo da diverse località, tra cui Los Angeles, Las Vegas, le montagne della Sierra Nevada e il Grand Canyon. Il viaggio si è svolto tra il 25 e il 31 gennaio, con ogni “navicella” raggiungendo l’impressionante altezza di 37 km nella stratosfera.

Durante il volo, le quattro navicelle hanno catturato oltre 150 fotografie della parte occidentale degli Stati Uniti utilizzando le diverse funzionalità fotografiche dell’S24 Ultra. Non si è limitato al tele periscopico da 5x, ma ha coinvolto anche le altre camere principali e l’ultra grandangolare, offrendo una prospettiva unica dalla stratosfera.

Il ritorno a terra è stato orchestrato con attenzione, con le navicelle che hanno navigato a una velocità di circa 8 km/h, garantendo la sicurezza e la riuscita dell’impresa. Gli ingegneri Samsung, grazie ai localizzatori GPS, sono stati in grado di recuperare gli S24 Ultra avventurieri.

Il Samsung S24 Ultra e l’era dell’esplorazione visiva

Questa iniziativa non solo ha sottolineato le notevoli capacità fotografiche del Samsung S24 Ultra, ma ha anche dimostrato l’ingegnosità nel sfruttare la tecnologia mobile per esplorare nuove frontiere. La combinazione di avanzate tecnologie di telefonia mobile e l’audacia di progetti come questo può aprire nuovi orizzonti nella fotografia e nella documentazione visiva, aprendo la strada a possibilità ancora inesplorate. La stratosfera è solo l’inizio di ciò che potrebbe essere raggiunto attraverso queste innovative applicazioni delle moderne tecnologie mobili.