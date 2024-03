Samsung Galaxy S25: rumors sul passaggio al Chipset Exynos

Seguendo alcune voci diffuse attraverso fonti affidabili, Samsung avrebbe in programma una significativa modifica per la sua prossima serie flagship Galaxy S25. L’indiscrezione suggerisce che il colosso coreano intenda dotare l’intera linea del 2025 con i propri System-on-a-Chip Exynos, probabilmente nella variante Exynos 2500, non ancora ufficialmente presentata.

Se confermata, questa mossa rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, in cui la serie Galaxy S presentava una suddivisione tra modelli con chip Exynos di Samsung e varianti con processore Snapdragon di Qualcomm, principalmente destinate al mercato statunitense. Ciò segnerebbe un punto di svolta nella strategia del produttore asiatico.

Dettagli sui rumor e nuovi Samsung Galaxy Z Fold7

Al momento non abbiamo conferme ufficiali riguardo a questo cambiamento e raccomandiamo di prendere l’indiscrezione con cautela, considerando che mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova famiglia di smartphone top di gamma di Samsung. Per gli utenti italiani, questo possibile cambiamento potrebbe avere un impatto limitato, dato che solitamente il nostro mercato già riceve la variante Exynos dei dispositivi di fascia alta della serie Galaxy S.

La fonte delle voci indica anche che i dispositivi pieghevoli del 2025, Galaxy Z Fold7 e Z Flip7, verranno equipaggiati esclusivamente con chipset Snapdragon della serie 8 Gen 4. Questo suggerisce che Samsung potrebbe voler “premiare” questi smartphone con i SoC Qualcomm, che spesso si sono dimostrati più efficienti. Allo stesso tempo, lascerebbe agli Exynos il compito di alimentare la serie S. Sempre secondo le voci sul web, gli esperti credono che il colosso coreano implementerà i processori anche sui modelli midrange della serie Galaxy A, probabilmente in una variante meno avanzata rispetto a quella dei flagship. In questa fascia di mercato, Samsung potrebbe anche optare per SoC prodotti da MediaTek, continuando la ricerca di un equilibrio tra qualità e prezzo per soddisfare le esigenze degli utenti che preferiscono dispositivi più accessibili.

Nel caso in cui i rumor dovessero essere reali, potremmo assistere a un interessante cambiamento nella strategia di produzione di Samsung per i suoi dispositivi di fascia alta e media. Porterà davvero ad un miglioramento delle prestazioni dei dispositivi della serie Galaxy S25?