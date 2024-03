TIM apre al RIENTRO con le POWER fino a 150 giga con un REGALO

Ogni gestore che riesce a dare la sua impronta al mondo della telefonia mobile, lo fa con delle offerte emblematiche. Ci sono infatti quei provider che pian piano riescono a mettere in difficoltà la concorrenza e a crearsi un gran seguito con una gamma di soluzioni mobili che diventa poi famosa, come ha fatto TIM con le sue nuove Power.

Queste opportunità, che sono state viste già durante il periodo finale del 2023, hanno trovato continuità nel 2024 ottenendo grandi risultati. TIM ha ritenuto opportuno restaurare quella campagna promozionale che tanti frutti ottimi aveva dato, mettendo in circolazione ancora una volta la Iron e la Supreme Web Easy. È ovvio che non tutti hanno la fortuna di poterle sottoscrivere ed è per questo motivo che verrà precisato anche da quali gestori bisogna provenire per averle.

TIM batte la concorrenza di Vodafone e Iliad con due offerte mai viste prima a questo prezzo

Per riuscire a battere TIM questa volta, servirà uno sforzo in più da parte della concorrenza che al momento non può fare altro che ravvisare la perdita di diversi utenti proprio per mano del famoso gestore italiano. Con le sue nuove offerte appartenenti alla gamma Power, TIM vince ancora e lo fa di gran lunga.

La prima, ovvero la Iron, costa solo 6,99 € al mese per chi riesce a sottoscriverla comprendendo al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 100 giga in 4G.

La seconda offerta, la Supreme Web Easy, mette a disposizione del pubblico minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 150 giga in 4G per 7,99 € al mese.

Il vero vantaggio è quello di avere un mese totalmente gratis che TIM offre a tutti coloro che sottoscrivono una delle due offerte. Queste sono disponibili solo ed unicamente per chi proviene da un gestore come Iliad o da tutti i gestori virtuali.