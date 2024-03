WhatsApp, l'AGGIORNAMENTO di marzo è favoloso: ecco cosa comprende

Da diversi giorni ormai si parla insistentemente delle grandi novità che interesseranno a breve WhatsApp. La famosa applicazione di messaggistica istantanea è diventata ancora più nota negli ultimi anni dopo l’introduzione di alcuni aggiornamenti molto importanti. L’obiettivo del colosso è quello di dominare senza lasciare alla concorrenza l’opportunità di poter prendere il sopravvento ed è quello che WhatsApp sta facendo nei confronti di Telegram.

La sua offerta in termini di funzionalità e opportunità varie, risulta ad oggi molto più ricca rispetto all’applicazione colorata di azzurro che qualcuno credeva potesse infastidire WhatsApp senza troppi problemi.

Sta per arrivare però una grande novità, ovvero quella che comporterà l’interoperabilità tra le varie applicazioni di messaggistica. Come impone il DMA dell’Unione Europea, WhatsApp dovrà ospitare al suo interno una sezione dedicata dove arriveranno i messaggi da parte delle altre piattaforme. Tutto questo comporta delle possibilità in più ma anche sensibili rischi.

Meta dà un chiaro segnale agli utenti WhatsApp sull’interoperabilità

La decisione di accettare quanto proposto all’interno del nuovo DMA dell’Unione Europea, arriva dopo un tira e molla tra le istituzioni europee e Meta. Al momento solo in Europa infatti questa possibilità verrà applicata per gli utenti che potranno comunque decidere di non attivare la funzionalità. Come è stato riportato durante le ultime ore da alcuni blog verificati, all’interno dell’ultima versione beta di WhatsApp sono stati mostrati i primi messaggi che avvisano gli utenti in merito all’arrivo dell’interoperabilità e soprattutto alla possibilità di scegliere di utilizzare o meno questa risorsa.

All’interno del nuovo banner viene sottolineato il rischio maggiore da parte dell’utente di riuscire a finire nelle maglie di alcune truffe o inganni tramite spam. Tutto ciò purtroppo accade perché la crittografia end-to-end che ha reso celebre WhatsApp non verrà estesa alle chat con gli utenti delle altre applicazioni. Bisogna pertanto tenere le antenne dritte ed abituarsi rapidamente.