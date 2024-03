CoopVoce, manca 1 giorno alla scadenza della EVO 200 da 7 EURO

L’obiettivo attuale di un gestore come CoopVoce è sicuramente quello di dominare. Grazie alle sue migliori offerte ci sta riuscendo eccome, mettendo in difficoltà tutti gli altri gestori virtuali.

Questa si rifornisce ogni mese con una new entry, che questa volta è rappresentata dalla EVO 200. In realtà siamo alle battute finali, siccome già domani non sarà più disponibile. Chi vuole sottoscriverla, farà meglio a recarsi sul sito ufficiale di CoopaVoce nel più breve tempo possibile.

CoopVoce offre ancora per poco la sua EVO 200 con tutto incluso a 7,90 € al mese per sempre

Tra tutti i gestori virtuali che stanno riuscendo a dominare il mondo della telefonia mobile ultimamente ce ne sono diversi che prendono il sopravvento e tra questi l’apice è occupato da CoopaVoce. L’azienda, che nel corso degli anni si è guadagnata il titolo dei migliori gestore virtuale, sta riuscendo a trarre il meglio da quest’ultimo periodo grazie alle sue offerte mobili migliori, tra le quali è spuntata ormai diverse settimane fa la nuovissima EVO 200.

Questa garantisce al suo interno tutti i contenuti che servono, a partire dai minuti e fino ad arrivare ai giga per navigare in Internet. Con un prezzo davvero irrisorio, l’offerta è ancora disponibile ma lo sarà fino a domani 6 marzo visto che è in scadenza.

Gli utenti che vogliono sottoscrivere questa soluzione di CoopaVoce devono assolutamente affrettarsi e troveranno il prezzo di soli 7,90 € mensili per sempre.

All’interno dell’offerta poi ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile o fisso, 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G per navigare.

Il vero vantaggio è che non ci sono costi di attivazione da pagare e che anche la scheda sarà spedita gratuitamente. Per accelerare i tempi di portabilità, si può scegliere la scheda virtuale meglio conosciuta con il nome di eSIM. Basterà installarla virtualmente per rendere tutto più scorrevole.