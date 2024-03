TIM ha in pugno Vodafone con le Power da 6 EURO al mese

Continua la guerra tra i vari gestori ma ce ne sono alcuni che prendono continuamente in mano le redini del gioco. Tra questi non poteva che esserci il nome di TIM che infatti ha proposto delle offerte tutte nuove.

Queste offerte sono destinate solo ad alcuni utenti e comprendono soluzioni ottime. Le promo in questione hanno due nomi diversi, ovvero Power Iron e Power Supreme Web Easy. Secondo quanto riportato, sono ancora disponibili ma solo per alcuni gestori ben precisi.

TIM lancia le sue migliori Power con un mese gratis: ecco cosa comprendono

Dopo aver visto la concorrenza al lanciare offerte clamorose, TIM ha deciso di optare per qualcosa di unico nel suo genere, ovvero la gamma Power. Questa è fatta di soluzioni straordinarie, più precisamente due, che riescono a venire incontro alle esigenze degli utenti che vogliono spendere poco avendo tutto.

Chi è riuscito a sottoscrivere le due offerte in questione, riferisce di aver avuto anche un regalo straordinario. TIM infatti regala agli utenti che scelgono una delle due Power, il primo mese totalmente gratis, concedendo di cominciare a pagare a partire dal secondo

Per quanto riguarda la disponibilità invece, le promozioni del gestore italiano sono destinate al momento solo ed esclusivamente a chi proviene da alcuni provider in particolare. Chi arriva da un gestore virtuale può ottenerle così come chi proviene da Iliad.

Passando ai contenuti delle due offerte, la prima, la Power Iron, costa solo 6,99 € al mese e offre tutto. Al suo interno ecco minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi con 100 giga in 4G per navigare. A seconda offerta, la Power Supreme Web Easy, garantisce per 7,99 € al mese gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga.

L’obiettivo è quello di battere in primis Vodafone ma di arrecare un grosso danno ai gestori virtuali e a Iliad.