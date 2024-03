L’operatore di telefonia mobile Lyca Mobile di recente ha annunciato l’incremento dei dati inclusi nelle sue offerte Italy Pink e Italy Silver, offrendo ai clienti una maggiore convenienza e flessibilità.

Per coloro che cercano un’offerta completa a un prezzo conveniente, Lyca Mobile ha potenziato l’offerta Italy Pink, aumentando il traffico dati mensile da 150 a 200 Giga. Oltre ai generosi dati, l’offerta include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 100 SMS nazionali;

nazionali; Chiamate e messaggi illimitati verso altri numeri Lyca Mobile in Italia.

Tutto questo è disponibile al costo fisso di soli 6,99 euro al mese, rendendo l’Italy Pink un’opzione allettante per chi desidera massimizzare il rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla connettività e alla libertà di comunicare.

Lyca Italy Silver: più giga per i nuovi clienti

Per i nuovi clienti che preferiscono un pacchetto con un maggiore volume di dati, Lyca Mobile ha potenziato anche l’offerta Italy Silver.

Attivando questa offerta in negozio, i clienti possono ora godere di 250 Giga di traffico dati mensile, rispetto ai precedenti 220 Giga.

Questo aumento sostanziale offre agli utenti la possibilità di navigare in internet, utilizzare app e servizi di streaming con maggiore libertà. Tutto questo senza preoccuparsi di superare il limite di dati. Oltre ai dati, l’Italy Silver include anche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il tutto è disponibile al costo competitivo di 7,99 euro al mese.

Disponibilità e vantaggi aggiuntivi

Entrambe le offerte, Italy Pink e Italy Silver, sono disponibili per tutti i nuovi clienti.

Sia che essi desiderino attivare una nuova numerazione o effettuare la portabilità da altri operatori. Con una vasta copertura di rete e tariffe competitive, Lyca Mobile offre ai clienti la possibilità di godere di una connettività affidabile e di qualità a un prezzo accessibile.

Con una maggiore quantità di dati a disposizione e una vasta gamma di vantaggi inclusi, queste offerte rappresentano un’opzione attraente per coloro che cercano un servizio di telefonia mobile di qualità a un prezzo accessibile.