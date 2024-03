La scaletta programmata da Apple per quanto riguarda il suo 2024 sembra non essere più un segreto, un noto leaker ha infatti messo online quella che sarebbe la roadmap dell’azienda per questo anno in merito a come gestirà iPhone e iPad, nel dettaglio il leaker afferma di aver trovato l’identificativo dei prossimi iPhone all’interno delle prossime build di iOS.

Gli iPhone e gli iPad in arrivo nel 2024

iPhone 16 : D47AP con chip A18

: D47AP con chip A18 iPhone 16 Plus : D48AP con chip A18

: D48AP con chip A18 iPhone 16 Pro : D93AP con chip A18

: D93AP con chip A18 iPhone 16 Pro Max: D94AP con chip A18

Come potete ben leggere nei leaks, nella futura generazione di iPhone la CPU verrà uniformata in tutti i modelli, dunque non avremo più i due modelli base con la CPU della generazione precedente come accadeva prima, questo può essere un segnale dell’approdo dell’IA su iPhone che dunque necessiterà di una potenza di calcolo adeguata in tutti i modelli.

In base ad altri leaks invece sappiamo che il display per le versioni base e Plus resterà ancora a 60Hz senza tecnologia Pro Motion, dunque senza always on, feature che arriveranno a detta di altri leaks da iPhone 17.

Discorso più complesso invece per quanto riguarda iPad:

iPad 11:

Chip A14 Bionic, prezzo contenuto e prestazioni adatte per un uso standard come navigazione e streaming video.

2. Nuovo iPad Mini:

Chip A17 Bionic, miglioramento delle prestazioni grafiche e ray tracing hardware, ciò comporterà un prezzo più elevato.

3. iPad Air con M2:

Disponibile in due varianti: 10,9 e 12,9 pollici

Chip M2

Possibile introduzione del display mini-LED per la versione da 12,9 pollici

4. Nuovi iPad Pro OLED:

Chip M3 per prestazioni top-di-gamma

Display OLED, dunque neri assoluti e colori brillanti

Provati modelli da 11 e 12,9 pollici.

Non rimane che attendere Settembre per vedere come si evolverà la situazione e quali di questi leaks si trasformeranno in realtà quando iPhone e iPad di prossima generazione verranno presentati.