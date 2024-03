Le offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale Lyca Mobile sono già sorprendenti è interessanti così come sono grazie alla loro convenienza. Nonostante questo, l’operatore ha deciso di migliorarle ulteriormente, aggiungendo una maggiore quantità di traffico dati per navigare. Tra queste, sono state aggiornate le offerte mobile denominate Lyca Mobile Italy Pink e Lyca Mobile Italy Silver. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile aggiorna le sue offerte con una maggiore quantità di traffico dati

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di aggiornare alcune sue offerte di rete mobile aggiungendo una maggiore quantità di giga per navigare. Una di queste offerte mobile è Lyca Mobile Italy Pink. Fino ad ora, questa offerta includeva fino a 50 GB di traffico dati, mentre ora include fino ad addirittura 200 GB.

La seconda offerta che è stata leggermente modificata rispetto al passato è Lyca Mobile Italy Silver. Quest’ultima includeva già una enorme quantità di traffico dati pari a 220 GB. Ora, però, gli utenti avranno a disposizione addirittura 250 GB per navigare in tutta tranquillità. Entrambe le offerte, poi, includeranno sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Nonostante questo grande upgrade, il prezzo di queste offerte mobile rimane sempre invariato rispetto a prima. Lyca Mobile Italy Pink, in particolare, ha un costo di 6,99 euro al mese. Lyca Mobile Italy Silver, invece, ha un costo di 7,99 euro al mese. Ricordiamo comunque che l’operatore sta comunque proponendo sul proprio sito web tante altre offerte interessanti. In questi giorni, in particolare, è disponibile un’offerta di tipo operator attack piuttosto interessante. In questo caso, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 180 GB di traffico dati per navigare, 200 SMS verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.