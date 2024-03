Google Drive, il popolare servizio cloud di Google, di recente ha ricevuto un aggiornamento che promette di migliorare significativamente l’esperienza degli utenti. Questo aggiornamento include miglioramenti nella riproduzione video e una serie di nuove funzionalità per semplificare la ricerca dei file.

Una delle principali novità introdotte è la modalità Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) per la riproduzione video su Google Drive.

Questa tecnologia adattiva regola automaticamente la qualità del video in base alla velocità della connessione internet dell’utente, garantendo una riproduzione fluida e senza interruzioni.

Grazie a DASH, i video caricati su Drive si avvieranno più rapidamente e il buffering durante la riproduzione sarà notevolmente ridotto. Google ha dichiarato che questa funzionalità sarà applicata a tutti i nuovi video caricati su Drive e sarà estesa anche ai video esistenti entro la fine dell’anno.

Google Drive: miglioramenti nella ricerca dei file

Oltre alle migliorie nella riproduzione video, Google Drive ha introdotto anche nuove opzioni avanzate di ricerca per semplificare l’individuazione dei file sincronizzati sul cloud. Gli utenti possono ora utilizzare una serie di filtri per restringere i risultati di ricerca e trovare più rapidamente i documenti di interesse.

Tra i filtri disponibili vi è anche la possibilità di cercare file in base alle persone coinvolte, rendendo più efficiente il processo di ricerca e organizzazione dei contenuti su Drive.

Queste nuove opzioni sono attualmente in fase di distribuzione a livello globale per gli utenti Drive. Gli utenti iOS possono già beneficiare dei miglioramenti nella ricerca dei file, mentre gli utenti Android dovranno attendere un po’ più a lungo prima di poterne usufruire. Ad ogni modo, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per entrambe le piattaforme nel prossimo futuro.

Insomma, grazie all”introduzione di DASH per la riproduzione video e l’implementazione di filtri avanzati per la ricerca dei file, l’app Drive continua a migliorare e a offrire un’esperienza sempre più ottimizzata e personalizzata ai suoi utenti.