Android REGALA app e giochi a pagamento GRATIS, ecco la lista

Succede sempre più spesso che gli utenti Android si ritrovino a scegliere dei titoli a pagamento dal Play Store di Google. L’obiettivo è quello di provare i cosiddetti contenuti premium, quelli che garantiscono delle possibilità in più e soprattutto una qualità superiore sia in termini di gameplay che in termini di utilità. Anche oggi però il Play Store di Google diventa terreno fertile per fare dei veri e propri affari: si possono infatti scaricare gratis diversi contenuti a pagamento.

Ovviamente questa iniziativa durerà solo per poco tempo ed il consiglio resta sempre lo stesso: fate quanto prima per non restare a mani vuote.

All’interno del Play Store di Google ci sono dei titoli a pagamento gratis per gli utenti Android

Questa giornata potrebbe essere ricordata alla grande dagli utenti Android che desiderano scaricare dei titoli a pagamento gratis. Direttamente nel Play Store ecco che si palesano giochi ed applicazioni che in genere prevedono un costo per il loro download ma che oggi invece sono totalmente gratuiti.

Ovviamente il nostro consiglio è quello di procedere al download di tutti i titoli che trovate nella lista sottostante. Il discorso è molto semplice da capire: una volta scaricato un gioco o un’applicazione gratis oggi, anche quando tornerà a pagamento, sarà disponibile gratuitamente per chi lo aveva già scaricato in promozione.

Come potete vedere qui in basso c’è una lista con tutti i contenuti sui quali bisogna solo cliccare per avviare il download ufficiale. Alcuni titoli che gli utenti possono scorgere a seguire riguardano dei pacchetti icone, ovvero quelli che garantiscono la personalizzazione totale del proprio smartphone Android. Chiaramente ci sono poi anche altri titoli di grande interesse.