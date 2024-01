L’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di sbaragliare la concorrenza con la sua super proposta. L’operatore, ha infatti deciso di presentare ufficialmente ben due nuove offerte di rete mobile. La più sorprendente è la nuova Spusu 200 che, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore virtuale Spusu rende disponibile la nuova super offerta Spusu 200

Spusu 200 è la nuova super offerta di rete mobile resa disponibile in queste ultime ore dal noto operatore telefonico virtuale Spusu. L’operatore ha anticipato qualche giorno fa l’arrivo di due nuove super offerte e Spusu 200 è una di queste. Si tratta di una proposta davvero allettante e dedicata ovviamente a chi ha la necessità di una grande quantità di giga per navigare in tranquillità.

Nello specifico, il bundle dell’offerta arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati. Questi ultimi possono arrivare addirittura a 400 GB grazie al meccanismo Riserva Dati di Spusu. Il bundle dell’offerta include poi 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e verso i paesi dell’Unione Europea e Regno Unito e fino a 500 SMS sempre verso tutti i numeri. Il costo dell’offerta è piuttosto contenuto se si pensa a quello che offre, dato che parliamo di soli 9,98 euro al mese.

Al momento dell’attivazione, sarà previsto un costo per la scheda sim di 9,90 euro, mentre non è previsto alcun costo di attivazione grazie alla promozione di Spusu. Ricordiamo che l’offerta in questione è attivabile sia dai nuovi clienti di Spusu sia da chi è già cliente. Il cambio offerta sarà infatti eseguibile una volta al mese da chi è già cliente dell’operatore virtuale.