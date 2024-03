Vodafone distrugge Iliad e TIM con le offerte da 200 GIGA

Era molto semplice rimettere in chiaro le cose con offerte di questo calibro per un gestore famosissimo come Vodafone. L’azienda anglosassone infatti è ritornata sulla scena della telefonia mobile con delle cartucce da sparare estremamente efficaci.

Queste consistono in due offerte che già in passato hanno portato via agli altri gestori tanti tantissimi utenti e che rispondono attualmente al nome di Silver. Non c’è differenza tra la prima e la seconda soluzione per quanto riguarda il nome o per quanto riguarda minuti e messaggi, ma solo per quanto concerne i giga per la connessione ad Internet e il prezzo mensile.

Vodafone batte la concorrenza a colpi di grandi offerte come le Silver

Dopo aver visto dominare i gestori virtuali e Iliad nell’ultimo periodo, Vodafone ha voluto lanciare le sue promozioni mobili. La prima riesce a garantire già tutto, pur costando meno e pur avendo meno giga rispetto alla seconda. Questa Silver permette infatti di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, messaggi illimitati verso chiunque e anche 100 giga in 4G per la navigazione. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra davvero incredibile: solo 7,99 € al mese.

L’altra offerta è molto simile siccome include minuti e messaggi senza limiti verso chiunque ma cambia per quanto riguarda i giga che sono addirittura 150 in 4G. Il costo mensile sale seppur di poco: la promozione costa infatti 9,99 € al mese.

Ci sono alcuni vantaggi che gli utenti possono sfruttare dunque ma bisogna provenire da alcuni provider necessariamente. In primo luogo coloro che vengono da un gestore virtuale possono scegliere queste offerte di Vodafone, mentre in secondo luogo anche gli utenti che abbandonano Iliad.

Ricordiamo inoltre che c’è una soluzione in più per avere qualche giga da aggiungere all’offerta scelta. Sottoscrivendo il servizio che ogni mese effettua automaticamente la ricarica, ovvero SmartPay, si possono avere praticamente gratis 50 giga da accumulare con quelli presenti nelle Silver.