Apple Magic Mouse è il mouse wireless secondo l’azienda di Cupertino, un prodotto che vuole essere perfetto per tutti coloro che vogliono utilizzare il proprio notebook o iMac, senza dover necessariamente ricorrere al collegamento fisico di un mouse.

L’occasione per risparmiare è davvero ghiottissima, infatti è prevista una forte riduzione del valore finale da pagare, per riuscire a mettere le mani su uno dei prodotti più completi e funzionali tra quelli attualmente in circolazione.

Ricevete oggi le offerte Amazon sul vostro smartphone, con i codici sconto gratis e prezzi incredibilmente ridotti, grazie al nostro canale Telegram ufficiale.

Apple Magic Mouse: ecco l’offerta inaspettata

Con l’Apple Magic Mouse tutti sembra essere più facile, la produttività è aumentata, e gli utenti riescono così a raggiungere gli stessi risultati nel minor tempo possibile. Il prezzo consigliato su Amazon è di 85 euro, cifra comunque più che abbordabile, ma che allo stesso tempo è stata ridotta del 12% sul listino originario, così da poter arrivare a spendere solamente 75 euro.

Compralo su Amazon

Le compatibilità sono chiare alla maggior parte di noi, ma per sicurezza ci teniamo a ricordare che è un prodotto di base utilizzabile solo con i dispositivi di casa Apple, siano essi Mac di vario genere (sia notebook che iMac), oppure Apple e iPhone. Il funzionamento è solo wireless, non è possibile utilizzarlo direttamente con un cavo fisico, ed oltretutto dispone di una batteria interna (ricaricabile), senza portare l’utente a dover cambiare le pile.

Il suo più grande pregio è presentare, nella parte superiore una superficie multi-touch, così da riuscire ad incrementare la manualità e la produttività, sfruttando gesti che ricordano quelli di un classico touchpad. L’autonomia, dati alla mano, varia in relazione all’utilizzo, tuttavia vi possiamo dire poter raggiungere anche settimane consecutive, senza dover necessariamente ricorrere ad una presa a muro (secondo Apple anche un mese, ma forse è fin troppo).