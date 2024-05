A differenza di CarPlay che Apple deve aggiornare solo sui suoi iPhone, Google deve adattare il suo Android Auto a centinaia di modelli diversi tra loro. Tale situazione porta ad una serie di difficoltà che l’azienda deve arginare di continuo. Come si traduce tutto questo per gli utenti? Spesso quest’ultimi ottengono continui e preoccupanti messaggi di allerta. In particolare, uno di questi allarmi riguardano il surriscaldamento dei dispositivi.

Il surriscaldamento può verificarsi quando Android Auto è in funzione sia in modalità wireless che tramite cavo. Proprio per questo motivo molte auto di ultima generazione stanno mostrando un pad di ricarica wireless climatizzato. Un esempio ci viene mostrato dalla nuova CUPRA Formentor. Questo intervento è necessario per scongiurare problemi di questo tipo. Ma è davvero presente questa problematica.

Allarme surriscaldamento per Android Auto

Alcuni utenti hanno dichiarato di dover posizionare il proprio smartphone davanti alle bocchette dell’aria. Questo è la prova che c’è un effettivo problema di temperature quando Android Auto è in funzione. Sembra quasi che il sistema vada in tilt e questa situazione lo porta ad inviare agli utenti continui messaggi di allerta. In quest’ultimi vengono invitati a chiudere l’app fotocamera per permettere al dispositivo di raffreddarsi. Il tutto mentre in realtà la fotocamera non è attiva visto che si è alla guida.

Al momento però non è questo il reale problema. Piuttosto questo è rappresentato dai falsi allarmi che stanno ricevendo molti utenti. Questi fanno riferimento al fatto che il dispositivo utilizzato è troppo caldo, avviso che ha portato i conducenti ad accostare per comprendere cosa stava succedendo. La situazione è degenerata proprio perché si presenta anche con smartphone che non sono per nulla surriscaldati. Un chiaro segno che la temperatura rivelata non è quella effettiva.

In questi specifici casi, basta ignorare l’avviso e continuare ad usare Android Auto come se non fosse accaduto nulla. Un utente su Reddit però ha lamentato il fatto che dopo aver ricevuto l’avviso la connessione alla rete ha smesso di funzionare. Questo non ha fatto altro che falsare completamente l’utilizzo di Android Auto. Il problema si è presentato su diversi smartphone, ma quelli più colpiti sono quelli Samsung.

Attualmente non c’è una soluzione effettiva al problema. In realtà Google non ha neanche riconosciuto il problema. Al momento è solo possibile attendere l’uscita della prossima versione di Android Auto, la 11.9, ora in beta, per capire se interverrà su questo problema.