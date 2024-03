WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità rivoluzionaria: la ricerca filtrata per data. Questa innovativa caratteristica, già in fase di distribuzione globale e già ampiamente adottata dagli utenti italiani, promette di semplificare notevolmente l’esperienza di ricerca all’interno delle conversazioni.

L’annuncio ufficiale è stato accompagnato da un video pubblicato sul canale WhatsApp di Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, che ha dimostrato personalmente il funzionamento di questa nuova aggiunta. La funzione consente agli utenti di cercare specifici messaggi all’interno di una conversazione, filtrando per una data specifica.

La nuova funzione su WhatsApp

L’utilizzo di questa funzione è incredibilmente intuitivo. Gli utenti possono accedere alla chat desiderata su WhatsApp e aprire il menu contestuale, rappresentato dai tre puntini posizionati nell’angolo in alto a destra. Successivamente, è sufficiente selezionare l’opzione “Cerca” per avviare la ricerca.

Una volta attivata la ricerca, gli utenti hanno due opzioni: possono inserire direttamente le parole chiave nella barra di ricerca per trovare i messaggi desiderati, oppure possono utilizzare l’icona del calendario con lente d’ingrandimento per filtrare la ricerca per una data specifica.

Se si sceglie di filtrare per data, appare un calendario che consente agli utenti di selezionare il giorno desiderato. WhatsApp quindi cercherà le parole chiave specificate solo tra i messaggi scambiati all’interno della chat in quella data specifica.

Questa innovazione è già stata implementata nella maggior parte delle app di WhatsApp per dispositivi Android e iOS, con la promessa che sarà disponibile per tutti gli utenti a breve. La funzionalità è anche compatibile con WhatsApp Web e presenta lo stesso funzionamento delle app mobili.

La ricerca filtrata per data si rivela estremamente utile in molteplici scenari. Ad esempio, è preziosa per coloro che utilizzano WhatsApp per comunicazioni frequenti e ripetitive, come la pubblicazione giornaliera di informazioni rilevanti in una chat di gruppo. In situazioni del genere, è sufficiente cercare una parola chiave e specificare la data per trovare rapidamente il messaggio desiderato.

Inoltre, questa funzione consente agli utenti di accedere facilmente alle conversazioni di una specifica data senza dover scorrere manualmente attraverso lunghe cronologie di chat. Basta indicare la data desiderata per essere immediatamente reindirizzati ai messaggi scambiati in quel giorno.