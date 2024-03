Presa Smart TP-Link Tapo in OFFERTA GRANDIOSA solo su Amazon

Le prese smart stanno diventando sempre più popolari tra coloro che cercano di rendere la propria casa più efficiente ed intelligente. Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, la Presa Smart Italiana TP-Link Tapo P125M è un’interessante scelta, soprattutto considerando la promozione attuale su Amazon che la propone a soli 11,99€.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa presa è il suo certificato Matter, il quale significa che può integrarsi facilmente con altri dispositivi compatibili con Matter, permettendoti di creare un ecosistema domotico unificato e interconnesso. Il design compatto della presa è anche un punto a favore, poiché occupa pochissimo spazio e non rischia di bloccare le prese adiacenti, permettendo così di massimizzare l’utilizzo delle prese a muro.

Controllo da remoto della presa e assistenti vocali

Grazie al supporto per i principali assistenti vocali come Apple Siri, Amazon Alexa e Google Assistant, è possibile controllare la presa utilizzando semplicemente la voce, rendendo l’interazione con i dispositivi domestici ancora più intuitiva e comoda. La presa è anche guidabile da remoto tramite l’app Tapo che consente di accendere e spegnere i dispositivi connessi ovunque ci si trovi, dando una maggiore flessibilità e tranquillità, specialmente quando si è fuori casa.

La pianificazione e lo spegnimento automatico sono caratteristiche che permettono di ottimizzare l’uso energetico dei dispositivi collegati, riducendo così gli sprechi e contribuendo alla sostenibilità ambientale. Inoltre, la modalità Assenza è particolarmente utile per simulare la presenza di persone in casa anche quando si è via, aumentando così la sicurezza. La presa supporta anche dispositivi ad alta potenza come bollitori, macchine per il caffè e tostapane doppio o singolo, permette di programmare e automatizzare la loro accensione e spegnimento per godere di una colazione pronta e calda ogni mattina. Un sogno.

Dispositivi come la Presa Smart Italiana TP-Link Tapo P125M ci regalano una serie di vantaggi significativi in termini di convenienza, efficienza energetica, sicurezza e comfort. Grazie alle loro molteplici funzionalità e alla loro facilità d’uso, diventano un’aggiunta preziosa per qualsiasi casa moderna. Scopri la sua utilità e acquistala seduta stante.