Acquistare una aspirapolvere senza fili e godere del massimo risparmio è possibile direttamente su Amazon, grazie ad una fantastica promozione che prevede la possibilità comunque di mettere le mani su un prodotto di buon livello, godendo nel contempo di uno sconto pari all’81% del listino.

Il dispositivo in questione è caratterizzato, prima di tutto, da una potenza di aspirazione pari a 30KPa, buona per la maggior parte delle occasioni, a partire ad esempio dalle case in cui risiedono animali di vario genere. Molto comoda, inoltre, è la presenza sulla spazzola di una luce LED, utilissima più che altro l’individuazione della sporcizia da raccogliere. L’autonomia, invece, raggiunge circa 55 minuti di utilizzo continuativo, la batteria è removibile, così da poterla sostituire a piacimento.

Se premete questo link vi troverete nel nostro canale Telegram ufficiale, dove approfittare dei codici sconto Amazon gratis e di alcuni prezzi molto bassi.

Aspirapolvere senza fili in promozione oggi

In molti credono che l’aspirapolvere senza fili sia a tutti gli effetti un prodotto costoso ed impegnativo, nulla di più sbagliato, a patto che comunque approfittiate delle varie offerte che potete trovare periodicamente su Amazon. Il risparmio in questo caso è qualcosa di inedito ed esclusivo, quasi mai visto prima d’ora. Il prezzo più basso recentemente raggiunto dal prodotto in oggetto era stato di 699 euro, cifra che dall’e-commerce è stata ridotta dell’81%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 129,99 euro. La potete acquistare qui.

All’interno della confezione è possibile trovare tranquillamente una buonissima dotazione di accessori, che ampliano al massimo l’usabilità quotidiana del prodotto, troviamo infatti un filtro di ricambio, spazzole e punte per riuscire a raggiungere le aree più remote, per finire con, ad esempio, il supporto da muro, che facilita non di poco il posizionamento dell’aspirapolvere ovunque si desideri. Il sistema di controllo si concentra superiormente, dove trova posto un display LED a colori retroilluminato.