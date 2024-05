La giuda autonoma, attualmente a Livello 2, sta mostrano gli incredibili vantaggi che può apportare all’esperienza di guida, soprattutto quando si parla di aumentare la sicurezza sulle strade. Ovviamente, bisogna sempre ricordare che, mentre si è al volante, il buon senso è fondamentale. Dettaglio che sembra aver dimenticato un automobilista Tesla che ha unito l’Autopilot del veicolo ad una forte carenza di sonno. Cosa è successo?

Automobilista Tesla si addormenta e lascia guidare Autopilot

La vicenda si è svolta in Svezia. Un uomo doveva consegnare al proprio acquirente una Tesla Model X, ma è stato protagonista di un’esperienza di guida difficilmente dimenticabile. Ovviamente, quando si pensa di acquistare un veicolo del marchio di Elon Musk sono tante le cose da testare. Si parte dagli interni da salotto, passando per l’infotainment di alta gamma, fino ad arrivare agli optional di lusso. Tra questi troviamo la funzione di Autopilot, un vero e proprio vanto per Tesla.

Questa particolare funzionalità può fare la differenza, ma anche con i modelli che ne sono dotati è fondamentale ricordare di non mettersi mai alla guida quando si ha sonno. Questo automobilista svedese sembra però aver dimenticato questa regola perché lungo l’autostrada E4, con il suo Suv elettrico Tesla ha ben deciso di utilizzare Autopilot per poi mettersi a dormire. Un altro conducente si è imbattuto nel veicolo in questione, bloccato sulla corsia di sorpasso, ed ha subito avvisato la polizia.

Numerose pattuglie sono intervenute nel tentativo di fermare la Tesla e svegliare l’automobilista che alla fine si è svegliato quasi di scatto e ha bruscamente sterzato sulla destra, probabilmente spaventato. L’uomo si è poi fermato in una stazione di servizio mettendo fine all’inseguimento che è durato per circa 40 km. Secondo quanto ha dichiarato l’automobilista non aveva dormito la sera precedente ed era molto nervoso per dover consegnare il veicolo. La funzione Autopilot l’aveva rilassato a tal punto da addormentarsi, anche se a suo dire aveva dormito con “un occhio aperto”. La questione alla fine, fortunatamente, si è conclusa senza conseguenze gravi, ma bisognerebbe sempre ricordare di non guidare mai quando si ha sonno anche se si possiede una Tesla.