Xiaomi SU7, tantissime richieste: create 10.000 auto in un mese

La Xiaomi SU7, da quando è stata lanciata, ha suscitato così tanto interesse da aver raggiunto già numeri record ancor prima di essere effettivamente disponibile. Durante il Salone di Pechino, l’azienda ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per i tanti ordini ricevuti. La società non si aspettava di certo un successo così fulmineo, tanto da dover cambiare strategia sulla produzione elle auto. Con una velocità impressionante, la Xiaomi è riuscita a produrre ben 10.000 esemplari in poco più di un mese. Sapete cosa significa? Che è stata creata un auto ogni 76 secondi.

La Xiaomi è entrata da poco nel settore, ma lo ha fatto in grande stile. L’obiettivo della società è quello di competere con la Tesla in termini di produzione. Potrebbe essere alquanto ambizioso, tuttavia c’è così tanta determinazione che la Tesla dovrebbe avere seriamente paura. L’azienda di Elon Musk, per ora, detiene il record di un’auto prodotta ogni 40 secondi.

Il successo Xiaomi nel settore auto elettriche

La Xiaomi ha raggiunto tale traguardo superando diversi ostacoli, ma anche a gran velocità. Sapete come la Xiaomi riesce ad avere un tale ritmo di produzione? Grazie all’utilizzo di robot nella sua fabbrica. La società usa in totale più di 700 robot. Di questi, 381 sono per la creazione della carrozzeria e sono affiancati da 20 dipendenti umani. Tale strategia così meticolosa permette alla fabbrica di assemblare l’intera carrozzeria dell’auto in meno di 30 secondi, dimostrando una velocità di produzione raddoppiata rispetto a molte altre aziende che nel settore ci sono da anni.

Ciò che però sorprende davvero non è la velocità di produzione in sé, ma la rapidità con cui la Xiaomi ha raggiunto questi risultati. Mentre Tesla ha impiegato anni per sviluppare la sua capacità produttiva, l’azienda cinese ci ha messo davvero pochissimo tempo. Il successo del SU7 è solo l’inizio per la Xiaomi. Grazie anche ad un investimento di ben 10 miliardi di dollari per la produzione di auto nei prossimi 10 anni, la società potrebbe diventare la principale produttrice di auto elettriche in circa 15 anni.