L’ultima elettrica Fiat è stata presentata lo scorso luglio; eppure, sembra che non abbia ancora ingranato. Si tratta del modello 600e, il B–SUV gemella della recente Alfa Romeo Milano (diventata Junior), ma anche della Jeep Avenger. Nei primi 90 giorni del 2024 la Fiat 600e ha totalizzato solo 2.613 unità vendute in Europa per la versione elettrica. È evidente che si tratti di numeri decisamente non eclatanti, soprattutto se si considera che al momento l’auto più venduta nel Q1 2024 è la Dacia Sandero che ha registrato 70.567 immatricolazioni. L’elettrica più commercializzata, invece, è la Tesla Model Y con 57.922 unità.

Fiat 600e: le vendite non decollano?

È difficile riuscire a giudicare i dati di vendita della nuova Fiat 600e. un interessante dato emerso dalle prime stime raccolte è che poco meno del 65% delle vendite totali sono state registrate in Francia, da sempre un ottimo mercato per Fiat e le auto italiane in generale. Infatti, qui sono state vendute nel primo quarto dell’anno un totale di 1.655 vetture.

Considerando quanto emerso fino ad ora dalla situazione generale del mercato auto è molto probabile che a correre in soccorso alle vendite della Fiat 600e potrebbe essere il modello ibrido. Secondo quanto dichiarato questa versione potrebbe essere già pronta alla consegna e presto potrebbe arrivare sul mercato. Il modello ibrido della Fiat 600e potrebbe convincere molto di più il mercato coinvolgendo soprattutto tutti gli automobilisti che non prediligono le auto elettriche.

Non bisogna dimenticare, infatti, che molti utenti presentano ancora delle remore nei confronti della mobilità green. Tali dubbi, nella maggioranza dei casi, riguardano il prezzo dei veicoli elettrificati che risulta essere in alcuni casi troppo elevato. La Fiat 600e in Italia era stata proposta al prezzo di lancio di 35.950 euro nell’allestimento RED che salivano a 40.950 per LA PRIMA. Ricordiamo che al momento la versione RED viene proposta con una promozione che fa calare il prezzo di ben 7.750 euro. Il prezzo cala a 28.200 euro, ma solo in caso di rottamazione e richiesta di finanziamento per l’acquisto.