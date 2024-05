Lancia: la Thema potrebbe fare il suo grande ritorno

Alcune dichiarazioni effettuate dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, hanno suscitato clamore per l’aver aperto un piccolo spiraglio su un ritorno di una delle auto più amate della casa automobilistica. Da quanto detto, pare che la Thema potrebbe riapparire presto sulle nostre strade.

Napolitano, durante un’intervista, ha descritto quali saranno i progetti futuri Lancia. Il prossimo capitolo della storia dell’azienda potrebbe riaccendere una miccia sul passato con la decisione di ribattezzare la prossima vettura del brand proprio “Thema”. La dichiarazione ha provocato reazioni contrastanti, tra chi è scettico e chi invece da tempo sogna il ritorno dell’iconica berlina sportiva Lancia.

La Lancia Thema sarà solo un nome o una rivisitazione?

Inizialmente, il prossimo modello prodotto dalla casa, per quanto detto nei mesi scorsi, si sarebbe dovuto chiamate “Gamma”. Napolitano ha poi spiegato che invece hanno optato per il nome “Thema” preferendo attuare una diversa strategia di marketing. Il ritorno del nome potrebbe infatti essere una mossa attuata per richiamare l’eredità ed il successo che circonda questo marchio storico.

Ciò che ha dichiarato il CEO Lancia non esclude però un ritorno della Thema in sé. Napolitano ha precisato che il prototipo attuale ha ricevuto feedback positivi durante i test e che ha suscitato l’entusiasmo dell’utenza per i suoi dettagli futuristici. Ovviamente, nonostante il voler rievocare il passato, il futuro modello sarà totalmente differente, con un’interpretazione moderna e innovativa dell’auto. Questo annuncio potrebbe essere una vera svolta per Lancia. Negli ultimi anni la società ha infatti cercato di riconquistare il suo posto nel mercato, ma non con il successo sperato.

Con una potenziale auto in cui si combinerebbero l’eleganza classica e le più recenti innovazioni tecnologiche, la Lancia potrebbe avere finalmente l’opportunità di riaffermarsi come leader per le berline di lusso. Purtroppo non si conoscono ancora tutti i dettagli a riguardo, se il nome sarà semplicemente associato al prossimo modello o se ci sarà una rivisitazione, dovremmo attendere per saperlo. L’unica cosa che sappiamo con certezza è che la Thema potrebbe risollevare le sorti della società, in qualunque modo venga “sfruttata”.