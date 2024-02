YouTube Music: arriva l'ascolto offline direttamente dal PC

Per gli amanti della musica che preferiscono l’accesso tramite il browser, YouTube Music ha una grande notizia in serbo: il download di brani direttamente dal sito web è ora una realtà in via di espansione. Questa funzionalità era precedentemente limitata alle sole app per dispositivi mobili, quindi grazie alla nuova strategia si ha un passo in avanti per il servizio di streaming musicale.

Recentemente, gli esperti di 9to5Google hanno notato per primi l’aggiunta del pulsante di download sulla piattaforma web, segnalando un cambio di paradigma che potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti. Questa scoperta è stata successivamente confermata da uno degli utenti di Reddit, che ha condiviso screenshot della funzionalità in azione. Il nuovo pulsante di download appare strategicamente posizionato nella pagina di un album o di una playlist su YouTube Music, consentendo a chiunque di accedere rapidamente alla loro musica preferita per l’ascolto offline. Dopo aver selezionato i brani desiderati, una finestra pop-up visualizza l’avanzamento del download, offrendo un controllo immediato sul processo.

Come funziona il download dei brani su YouTube Music

Una volta completato il procedimento. gli utenti possono facilmente accedere alla loro musica offline attraverso la scheda “Download” nella sezione “Raccolta”. Questa scheda offre filtri intuitivi per una navigazione efficiente tra playlist, podcast, canzoni e album scaricati. Attenzione però: la funzione di download è riservata agli abbonati a YouTube Music Premium, il piano a pagamento che permette anche ascolto in background e rimozione della pubblicità. Non è chiaro tuttavia se sarà estesa agli utenti gratuiti per i podcast.

Un’altra caratteristica degna di nota è la gestione dell’accesso offline. I brani scaricati rimangono disponibili fintanto che il dispositivo è connesso a Internet almeno una volta ogni 30 giorni, seguendo il modello adottato anche dalle app per dispositivi mobili. In caso di assenza di connessione, gli utenti riceveranno un chiaro avviso di “Nessuna connessione Internet” sotto la barra del player musicale su YouTube Music.

Non si conoscono ancora le dimensioni dell’implementazione di questa funzionalità, ma è evidente che YouTube Music sta cercando di soddisfare le esigenze dei suoi utenti, offrendo un’esperienza più versatile e accessibile. Attraverso il download di brani direttamente dal sito web, il servizio sta entrando in una nuova dimensione per l’ascolto offline, dando la libertà di godere della propria musica preferita ovunque ci si trovi e con qualunque dispositivo.