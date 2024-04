Recenti informazioni hanno confermato il raddoppio del nuovo Honor Pad 9. Il tablet era stato annunciato durante l’ultimo Mobile World Congress ed ora sta per ritornare sul mercato con una variante Pro. Inizialmente però il dispositivo non sarà accessibile a tutti. Il lancio partirà, infatti, dal mercato cinese. Per quanto riguarda l’Europa non si sa ancora se il dispositivo arriverà anche nel nostro continente. Solo conferme ufficiali, che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, potranno dirci se il tablet lascerà i confini della Cina. Nel frattempo, scopriamo quali sono le principali caratteristiche del tablet e le differenze con il suo predecessore.

In arrivo il nuovo Honor Pad 9 Pro

L’Honor Pad 9 Pro, rispetto al modello originale, presenta un diverso processore. Questa volta è stato scelto il Dimensity 8100 di MediaTek invece dello Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm. E non è tutto. I due modelli presentano anche un ulteriore dettaglio che li differisce, ovvero la batteria. Infatti, quella del modello Pro risulta molto più capiente. Si parla di 10.050mAh, mentre la batteria del precedente Honor Pad era di 8.300mAh.

A cambiare è anche la fotocamera frontale. Mentre per il tablet “originale” era da 8MP per la versione pro diventa da 5MP. Non ci sono invece cambiamenti per quanto riguarda la fotocamera posteriore (13MP), la velocità di ricarica della batteria a 35W e il display e le sue dimensioni. Per quest’ultimo dettaglio, nello specifico, il display è LCD da 12,1″. C’è però una differenza. Infatti, sul modello Pro di Honor il refresh rate si spinge oltre i 120Hz e arriva, precisamente, fino a 144Hz.

La versione Pro del tablet viene presentata in due colorazioni: Sky Blue e Starry Gray. Inoltre, gli utenti potranno decidere se optare per l’opzione con 8 GB di RAM oppure quella con 12GB. La memoria interna è sempre da 256GB. Il nuovo Honor Pad 9 Pro verrà lanciato sul mercato al costo di 282 euro per la versione da 8GB di RAM e a 320 euro per quella da 12GB.