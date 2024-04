WhatsApp, SCOPRI ora le 3 funzioni segrete: puoi anche spiare

Un gran numero di funzionalità ha reso WhatsApp ancor migliore. Nonostante l’applicazione di messaggistica non necessitasse di alcun tipo di aggiunta per essere quella più scaricata in assoluto, gli ingegneri che lavorano dietro le quinte hanno deciso di apportare diversi cambiamenti negli ultimi tempi.

Più funzionalità sono diventate quindi effettive, rendendo l’applicazione ancora migliore. Chi ama usare svariate opportunità, oggi può dirsi soddisfatto di quello che WhatsApp concede anche se c’è qualcosa al di fuori che potrebbe tornare molto più utile. Chiunque non abbia mai sentito parlare delle applicazioni di terze parti legate alla famosa piattaforma, farebbe bene a dare un’occhiata.

Si tratta di applicazioni esterne che possono essere fondamentali per chi ama smanettare. Ovviamente non c’è nulla di pericoloso e soprattutto si tratta di applicativi tutti gratuiti.

WhatsApp: queste sono le applicazioni migliori del momento che dovete assolutamente scaricare

Con il tempo tutti hanno imparato a dare un’occhiata al web per integrare anche le applicazioni più famose e tra queste c’è ovviamente WhatsApp. In formato apk su internet si possono trovare delle app molto interessanti che servono a rendere tutto più funzionale.

Per quanto riguarda proprio l’applicazione di messaggistica istantanea ce ne sono tre di titoli interessanti. Il primo si chiama Whats Tracker. Questa piattaforma consente addirittura di spiare le persone, il tutto in maniera non troppo invasiva è solo per quanto riguarda l’entrata e l’uscita dall’applicazione. Quando l’utente che avete scelto di monitorare durante il giorno decide di entrare, arriverà una notifica sul vostro smartphone. Lo stesso succederà ogni volta che uscirà.

Un’altra soluzione molto interessante che sta trovando spazio sugli smartphone di diversi utenti si chiama Unseen. Con questa soluzione si può leggere tutto ciò che arriva su WhatsApp esternamente senza aggiornare l’ultimo accesso e senza essere online.

Chi vuole invece recuperare i messaggi eliminati di proposito da altri utenti nelle chat, deve solo scaricare WAMR, app gratuita come le altre due.