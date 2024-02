Samsung cambia l'esperienza audio con nuovi aggiornamenti software

Samsung ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti software destinati a rivoluzionare l’esperienza audio dei suoi prodotti sul mercato. Tra le novità più significative figura l’introduzione di Auracast, una tecnologia Bluetooth innovativa che consente la trasmissione di flussi audio a un numero teoricamente illimitato di dispositivi, inclusi altoparlanti e cuffie. Questo aggiornamento sarà disponibile per i modelli Galaxy Buds 2, Buds 2 Pro e Buds FE.

Per usufruire di Auracast, sarà necessario possedere uno degli smartphone Samsung supportati, tra cui la serie Galaxy S23, i modelli Z Flip 5, Z Fold 5 e i tablet Tab S9. Oltre a questo, bisogna aver aggiornato il sistema almeno alla One UI 6.1. I dispositivi con almeno la One UI 5.1.1 potranno ricevere i contenuti tramite Auracast, senza la possibilità di trasmettere. Inoltre, per i fortunati possessori di uno dei Galaxy S24, è in arrivo una funzionalità di traduzione automatica dei contenuti riprodotti sulle cuffie collegate ai device. Tale novità, riservata inizialmente per il mercato indiano, sarà presto disponibile a livello globale.

Le innovazioni Samsung portano ad un audio definito e coinvolgente

L’audio spaziale si espande su altri modelli di televisori Samsung Neo QLED e OLED, offrendo un’esperienza di audio surround quando si utilizzano le cuffie. Basata sul tracciamento dei movimenti e dell’orientamento della testa, questa caratteristica è particolarmente utile quando si guardano contenuti video associati a un audio coinvolgente. Attualmente, le funzionalità è compatibile con i Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro.

Parallelamente, fa il suo ingresso la funzione Auto Switch, che consente la commutazione automatica della connessione Bluetooth dei Galaxy Buds 2 Pro tra tablet o TV Samsung selezionati e lo smartphone quando si riceve una chiamata. Samsung ha dichiarato che l’opzione sarà presto estesa per supportare anche i laptop Galaxy Book aggiornati almeno alla One UI 6.0. Attraverso questi aggiornamenti, la società si conferma all’avanguardia nell’innovazione audio, regalando agli utenti un’esperienza sonora sempre più avanzata e personalizzata su una vasta gamma dei dispositivi da essa prodotti.