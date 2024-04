Un recente rumor inerente alle fotocamere di Xperia 1 VI sembra voler mettere tutto in discussione. Fino a qualche settimana fa sembrava certo che le variazioni rispetto al predecessore avrebbero coinvolto tutto, tranne le fotocamere. Dunque, le tre posteriori sarebbero rimasti tali senza particolari variazioni o novità. Ora invece tutto sembra essere cambiato. A meno di un mese dal possibile punto di arriva del nuovo Xperia è arrivato un rumor che fa notare la presenza di vetro temperato messo a disposizione per i tre sensori presenti sul retro sia più grande nel nuovo dispositivo 1 VI.

Xperia 2 VI cosa cambia davvero?

Si tratta di 1,5 x 5,2 cm su Xperia 1 VI e 1,3 x 4,9 cm su Xperia 1 V. Una differenza di qualche millimetro che, a meno che non sia prettamente estetica, potrebbe portare interessanti novità per il nuovo dispositivo. Un’evoluzione molto simile è riscontrabile anche su un altro dispositivo, il più piccolo della famiglia, ovvero Xperia 10 VI. Anche quest’ultimo infatti presenta un vetro protettivo con dimensioni maggiori e dunque anche lui potrebbe presentare un modulo posteriore rinnovato. In questo caso però si passerebbe da tre fotocamere a due.

Se si considera la direzione percorsa da Sony nel passaggio di consegne tra la quinta generazione dei due e la sesta potrebbe esserci anche solo un ridimensionamento estetico del modulo fotocamere. Nello specifico si tratta di un passaggio da un fattore di forma allungata per il dispositivo Xperia 1 V e i predecessori (21:9) a uno che lo è meno (19,5:9).

Considerando quanto detto, un ridimensionamento estetico avrebbe senso poiché un prodotto più largo rispetto al passato finirebbe per sembrare troppo piccolo. Potrebbe, infatti, essere nelle intenzioni di Sony il desiderio di mantenere un equilibrio estetico che potrebbe invece andare perso. Questo giustificherebbe la revisione delle dimensioni.

Proprio per questo, anche se sembra un’ipotesi alquanto strana ha comunque senso e non è da escludere che sia effettivamente questa la strada percorsa per i dispositivi Xperia in questione.