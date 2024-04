Utilities for Net Zero Alliance: transizione velocizzata verso la sostenibilità

Lo scorso dicembre, a Dubai, si è tenuta la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (COP 28) dove è stata creata un’alleanza così potente da esser destinata a cambiare il futuro umano. Tale alleanza è legata al panorama energetico dell’intero globo ed è la Utilities for Net Zero Alliance (UNEZA). L’UNEZA è composta dalle società più importanti appartenenti al settore energetico, come la Enel, la Engie o la Octopus, più tantissime altre. L’alleanza, alla fin fine, cerca di promuovere gli investimenti per l’energia rinnovabile e della sostenibilità.

L’obiettivo di questa task force è quello di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030. Lo scopo è di portare i valori da 295 GW a 749 GW e al contempo aumentare gli investimenti nella rete elettrica a 720 miliardi di euro. Attualmente questi sono pari a 368 miliardi di euro, quindi ci sarebbe una grossa differenza per cercare di raggiungere l’agognata sostenibilità.

Nuovo livello di sostenibilità con l’UNEZA

L’UNEZA ha presentato la propria roadmap che prevede diverse tappe nel corso dei prossimi sei anni. In questa hanno specificato tutti gli obiettivi a breve termine e le strategie per raggiungerli. A sottolineare quanto sia importante tale iniziativa c’è Francesco La Camera, Direttore Generale dell’IRENA, la cui idea è quella di una transizione verso un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili in rapida accelerazione. L’obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030, ma richiederà che che si vengano a creare nuove strutture o si modernizzino quelle attuali per adattarle alle tecnologie e alle fonti recenti per la sostenibiltà.

L’UNEZA si impegna su diverse aree per raggiungere gli obiettivi di crescita delle rinnovabili. Queste includono la riduzione dei rischi nelle catene, con il coinvolgimento diretto degli OEM e la facilitazione del supporto politico e normativo ai progetti di sviluppo delle rinnovabili, oltre ad altre metodologie. Secondo La Camera, il piano d’azione delineato dall’UNEZA è decisivo per il raggiungimento della crescita della capacità rinnovabile globale. Mettendo in evidenza quanto siano importanti i servizi di pubblica utilità e il loro lavoro nello nella trasformazione verso la sostenibilità, l’UNEZA si propone di guidare la transizione verso un futuro migliore.