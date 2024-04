Sono passati solo tre giorni dal rilascio dell’ultima beta di Google con cui sono stati ripristinati i pagamenti contactless con Wallet con NFC. Eppure, l’azienda di Mountain View non perde tempo e ha subito rilasciato anche la beta 1.2 di Android 15. Con questo nuovo aggiornamento vengono migliorati una serie di fattori, tra cui la stabilità e le prestazioni stesse del sistema. Infatti, la nuova beta rilasciata da Google interviene su una serie di bug segnalati dagli utenti, correggendoli.

Google rilascia una nuova beta per Android 15

La beta 1.2 di Android 15, classificata come build AP31.240322.027, include ancora le patch di sicurezza inserite nella versione di aprile. Per il momento è disponibile per il download in modalità OTA per tutti gli utenti che sono iscritti al programma e che possiedono un dispositivo Pixel di Google compatibile. Nello specifico si tratta dei modelli della serie 6, 7 e 8. A questi si aggiungono i Pixel Fold e Tablet. O gli emulatori Android.

Come accennato, la nuova beta di Android 15 interviene per correggere alcuni bug di sistema per migliorarne le prestazioni. Nel dettaglio è stato risolto un problema (n. 328865524) che poteva causare il blocco di alcune app con il relativo messaggio di errore che informava gli utenti che l’applicazione in questione non funzionava. La seconda questione (n. 335718464, n. 335188185) su cui interviene l’aggiornamento riguarda le prestazioni del sistema che in alcuni casi portavano ad un eccessivo consumo di batteria.

Inoltre, è stato risolto il problema (n. 334035378, n. 335481930) che portava ad un arresto anomalo dell’app “Impostazioni” ogni qualvolta che gli utenti provavano ad aggiungere l’impronta digitale. A questi si è aggiunta la risoluzione della problematica relativa al funzionamento del gesto indietro del sistema (n. 331303569, n. 334738577) e quello che causava lo sfarfallio ripetuto dello schermo (n. 325555461).

Considerando quanto detto è evidente che lo scopo della nuova beta di Android 15 è quello di risolvere i bug precedentemente riscontrati per fornire ai suoi utenti un’esperienza sempre efficiente.