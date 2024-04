TIM stende Vodafone, il merito è di 3 offerte POWER fino a 300GB

Chi conosce TIM sa benissimo che quando vengono aperte le nuove campagne promozionali con all’interno le offerte Power, tutto può cambiare improvvisamente. Il gestore anglosassone infatti sta mettendo su una vera schiera di nuovi utenti e soprattutto di rientranti, ovvero quelli che in passato hanno deciso di abbandonare la nave. Il merito va attribuito ai tantissimi contenuti presenti proprio all’interno delle Power e soprattutto ai prezzi di vendita mensili che le caratterizzano.

Quello che gli utenti non sanno è che c’è anche un regalo ulteriore, in grado di aumentare le motivazioni utili per tornare sui propri passi.

TIM, le offerte migliori si chiamano POWER: ecco la lista con i dettagli

Quando si tratta di offerte interessanti, non possono che saltare all’occhio anche le tre di TIM. Il famoso gestore italiano è tornato a far paura con soluzioni straordinarie, fatte di tanti minuti, SMS e giga. L’unico modo per mettere i bastoni tra le ruote ai gestori virtuali e a Iliad è proprio questo.

La prima offerta si chiama Power Special 300 ed include al suo interno il meglio in assoluto. Chi vuole sottoscriverla, la pagherà solo 9,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e addirittura un numero di 300 giga in 5G.

La Power Iron garantisce praticamente gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G per 6,99 € al mese. Per chiudere, ecco la Power Supreme Easy, un’offerta che ha al suo interno vanta gli stessi minuti e messaggi ma con 200 giga in 4G per 7,99 € mensili.

TIM regala ai suoi utenti anche il primo mese insieme al costo di attivazione gratis, quindi si comincerà a pagare solo dal secondo mese e esclusivamente la mensilità che spetta.

Ovviamente le offerte in questione non sono disponibili per tutti, ma solo per gli utenti che abbandonano gestori come Iliad o tutti quelli virtuali.