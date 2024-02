Sanremo 2024 su Spotify, numeri da record: è l'edizione più ascoltata

La recente edizione del Festival di Sanremo, culminata con la vittoria di “La noia” di Angelina Mango, ha segnato un momento di grande successo anche sulla piattaforma di streaming Spotify. Durante la settimana più intensa e più seguita, la musica italiana ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto, sbaragliando ogni aspettativa.

La playlist dedicata a Sanremo 2024 ha stabilito nuovi record, diventando non solo la più ascoltata al mondo nel giorno del suo lancio, ma mantenendo questo primato per l’intera durata della settimana del Festival. Le canzoni in gara hanno totalizzato oltre 100 milioni di ascolti, registrando un aumento del 30% rispetto all’edizione precedente e contribuendo a incrementare del 14% gli ascolti complessivi di musica italiana su Spotify in Italia e del 10% a livello globale.

Le canzoni più ascoltate su Spotify del Festival di Sanremo 2024

L’impatto del Festival non si è limitato solo agli ascolti passivi. Gli utenti di Spotify si sono attivamente impegnati nella creazione di playlist a tema Sanremo, generandone oltre 35.000 nuove in poco più di un mese. Un segnale tangibile dell’entusiasmo e dell’attaccamento della community della piattaforma alla musica italiana e al Festival.

Tra le canzoni più ascoltate su Spotify durante la settimana del Festival, spiccano titoli di diversi artisti che riflettono la varietà e l’eterogeneità del gusto musicale italiano. “I P’ ME, TU P’ TE” di Geolier si è posizionata al primo posto, seguita da “TUTA GOLD” di Mahmood, “Sinceramente” di Annalisa e al quarto posto la canzone vincitrice.

Dalle analisi si è subito notato come le preferenze musicali su Spotify varino in base all’età degli ascoltatori e alla loro provenienza geografica. Geolier ha conquistato il pubblico più giovane, mentre Mahmood è stato particolarmente apprezzato dalla fascia d’età tra i 25 e i 34 anni. Sul fronte territoriale, le preferenze sono state differenziate: “TUTA GOLD” di Mahmood ha dominato nelle città del nord Italia, mentre “I P’ ME, TU P’ TE” di Geolier è stata la preferita al sud. E Angelina Mango? Pare essere preferita dagli over 55.

Anche all’estero, il Festival di Sanremo ha riscosso un notevole successo su Spotify, confermando l’interesse internazionale per la musica italiana. “TUTA GOLD” ha in questo caso vinto la medaglia d’oro, seguita da “Sinceramente” e “La noia”. Chissà ora se Angelina Mango attirerà i voti europei alla prossima competizione dell’Eurovision!