Per il prossimo luglio è atteso il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6. Anche se mancano ancora alcuni mesi prima del lancio l’attenzione di molti si è già spostata verso il possibile successore che l’azienda sudcoreana dovrebbe lanciare l’anno prossimo. Infatti, quest’ultimo potrebbe presentare un interessante aggiornamento. È importante sottolineare che si tratta solo di supposizioni su un potenziale aggiornamento che Samsung potrebbe apportare per le prossime versioni del suo smartphone pieghevole compatto. Ma di cosa si tratta?

Samsung Galaxy Z cosa cambierà nel futuro

Un brevetto Samsung, diffuso online, evidenzia l’intenzione dell’azienda di integrazione una terza fotocamera esterna. Al momento, il Galaxy Z Flip è l’unico smartphone, con un costo pari o superiore ai 1.000euro, che non presenta un teleobiettivo con possibilità di zoom ottico.

Nello specifico, lo smartphone Z Flip 5 è dotato di un grandangolare e un ultra grandangolare con sensori da 12 MP. Per il successivo modello, invece, si suppone la presenza sempre di un grandangolare e un ultra grandangolare, ma questa volta il sensore principale è da 50 MP.

I brevetti in questione mostrano una situazione diversa in cui il Galaxy Z Flip avrà tre fotocamere posteriori, sistemate verticalmente, come è possibile osservare nei dispositivi della gamma Galaxy S. Suddetti brevetti sarebbe stati depositati nel 2022 per essere poi concessi solo nel 2023.

In un’immagine diffusa online, il display della cover è di tipo rettangolare, a differenza del design a forma di cartella presente nei dispositivi Flip 5. Un’altra immagine invece mette in evidenza le fotocamere integrate nel display. Questa soluzione è stata adottata in modo similare anche da Motorola per il suo RAZR 40 Ultra. Mettendo insieme i dettagli raccolti è davvero ipotizzabile che Samsung stia esplorando diverse opzioni per ottenere un display esterno ancora più grande.

Ribadiamo di nuovo che si tratta solo di supposizioni. Dunque, anche se sembrerebbero essere confermate dal brevetto di Samsung non è detto che sarà davvero questo il futuro del brand sudcoreano.