Alcuni utenti hanno scovato una nuova sezione denominata “Cubes” su Google Play Store. Si tratta di un modo innovativo per poter navigare tra i vari contenuti offerti sul market riservato agli utenti con un dispositivo Android. Si tratta di una specie di scorciatoia che permette di raggiungere tutti i contenuti maggiormente ricercati al momento. Tra questi sono compresi giochi, applicazioni e tanto altro ancora. Questa verrebbe classificata con un’icona a forma di zampa, dettaglio che contraddistingue tutte le funzionalità sperimentali di Google.

Google potrebbe presto rilasciare una nuova sezione

Google ha descritto la scheda come una scorciatoia che permette di raggiunge quella che conta. Suddetta scheda è presente nell’area dedicata alle applicazioni, presente nel Play Store dell’azienda di Mountain View.

Al momento la funzionalità Cubes è in test ed include diverse voci. La prima è “Ascolta” che suggerisce podcast e brani del venerdì su Spotify. La seconda invece è “Guarda”, in questo caso viene presentata agli utenti una raccolta di film e programmi TV che vengono offerti da piattaforme di streaming di terze parti. Ma non è tutto.

A quelle citate si aggiungono anche altre voci. Alcune di queste sono “Acquista”, “Gioca” e “Leggi”. Ognuna di queste sezioni suggeriscono audiolibri, contenuti a pagamento e giochi di diverso genere così da accontentare i gusti di sempre più utenti. Se invece si clicca sul collegamento “Oggi” si viene indirizzati su una pagina vuota dove dovrebbe apparire un articolo che descriva Cubes nel dettaglio.

Non è la prima volta che si parla di questa nuova sezione sul Google Play Store. I primi riferimenti sono apparsi già ad inizio 2023, ma tutto lascia pensare che in realtà sia stato un errore. Probabilmente Google ha fatto un errore nel renderla disponibile recentemente. Infatti, al momento Cubes è di nuovo non visibile su tutti i dispositivi. Bisognerà dunque attendere ancora per poter ottenere l’accesso definitivo e concreto alla nuova sezione per il Play Store.