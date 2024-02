Google ha preso parte al Mobile World Congress 2024 a Barcellona, sfruttando l’occasione per rivelare una serie di nuove funzionalità destinate a telefoni, veicoli e dispositivi indossabili. Tutte queste funzionalità hanno un punto in comune: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Google, infatti, conferma il suo interesse nei confronti di questa tecnologia annunciando una serie di funzioni e novità legate al mondo dell’AI per una vasta gamma dei suoi dispositivi.

Nuove funzioni in arrivo per Google

La prima novità annunciata da Google riguarda l’implementazione di una nuova funzione AI su Android Auto che permette la lettura di riassunti di lunghi messaggi di testo e la contestualizzazione delle chat di gruppo, offrendo anche suggerimenti rapidi per le risposte. Questa caratteristica, presentata il mese scorso, è ora in fase di implementazione e Google ha rilasciato un breve video dimostrativo.

Tra le altre novità, Google ha introdotto miglioramenti significativi nell’accessibilità con l’app Lookout. Questa è stata progettata per assistere le persone ipovedenti nell’interpretazione di etichette alimentari e documenti tramite l’AI. Questa sarà in grado di generare didascalie per le immagini con descrizioni incomplete o assenti. Anche se questa funzione è disponibile globalmente, al momento supporta solo l’inglese.

Inoltre, è stato potenziato il supporto per il lettore dello schermo per Lens in Maps. In questo modo gli utenti possono acquisire informazioni su luoghi e cartelli attraverso la fotocamera del telefono e la lettura tramite TalkBack.

Per quanto riguarda la produttività, Google ha ampliato il supporto per le note scritte a mano su documenti su telefoni e tablet Android. Il sistema ora offrirà una gamma di stili di penna e colori per evidenziare punti specifici. Anche Spotify ha ricevuto un aggiornamento importante, consentendo il commutatore di output direttamente dalla schermata iniziale di Android. Proprio come già accade con YouTube Music.

L’app Fitbit è stata aggiornata per integrare dati provenienti da varie fonti come AllTrails, Oura Ring e MyFitnessPal. Mentre per quanto riguarda Wear OS, ora è possibile accedere ai pass di Google Wallet direttamente dallo smartwatch e ottenere indicazioni per i mezzi pubblici tramite richiesta vocale. Infine, è stata introdotta la possibilità di visualizzare le indicazioni di navigazione dal telefono o attraverso la bussola.